Halloween närmar sig, och vi letar alla efter den perfekta looken för att göra ett bestående intryck. Piratmakeup för kvinnor är fortfarande en klassiker som tilltalar tusentals cosplayare varje år.

Lätt att göra, den passar alla kroppstyper och stilar. Här är vår kompletta steg-för-steg-handledning.

Varför välja en piratlook för kvinnor till Halloween?

Piratfiguren förkroppsligar frihet, djärvhet och mystik. Anne Bonny , den berömda irländska sjörövaren från 1700-talet, är fortfarande en av de mest ikoniska kvinnliga figurerna inom piratverksamhet.

Hennes berättelse inspirerar fortfarande många kostymer och sminkdesigner idag.

Sedan filmen Pirates of the Caribbean släpptes 2003 har vurmen för piratkläder aldrig avtagit.

Enligt en studie från American National Retail Federation är piratdräkten konsekvent bland de 5 mest populära dräkterna som bärs på Halloween.

Det vi älskar med det här temat är dess stora flexibilitet. Du kan skapa en glamorös, kuslig eller fantasifull piratmakeup för kvinnor , beroende på ditt humör. Det passar alla kroppstyper, utan undantag.

Det viktigaste för att fullända din piratmakeup

Innan du börjar med vår piratmakeup-handledning för kvinnor behöver du samla ihop rätt produkter. Här är en lista med viktiga saker att ha till hands:

En matt bas , en foundation något ljusare än din naturliga hudton, brun, svart och kopparfärgad ögonskugga, exakt svart eyeliner, svart kohl, ett djupt rött eller vinrött läppstift, mörk contouring för att göra kindbenen mer ihåliga, falskt ärr eller flytande latex (valfritt) och slutligen en långvarig makeup-spray.

För de som vill framhäva lookens dramatiska karaktär, kommer ett skägg eller latexdetaljer att ge en extra teatralisk dimension.

Dessa accessoarer kan enkelt hittas i butiker som specialiserar sig på scenmakeup eller online.

Steg-för-steg-handledning: hur man skapar en lyckad piratmakeup för kvinnor

Steg 1: Förbered och tona ansiktet

Vi börjar med att återfukta huden ordentligt. Applicera sedan en matt foundation som är något ljusare än din vanliga nyans.

Detta ger huden ett trött, åldrat utseende, sliten av stormar och äventyr till sjöss.

Skulptera ditt ansikte med en mörk bronzer eller contouring. Gröp ut kinderna, tinningarna och sidorna av näsan för en dramatisk effekt. Detta steg ger din makeup direkt en stark karaktär.

Steg 2: Arbeta intensivt med ögonen

Ögonen är hjärtat i kvinnors piratmakeup . Applicera en mörkbrun ögonskugga över hela ögonlocket. Tona ut mot globlinjen med en koppar- eller rostfärgad nyans.

Dra sedan en tjock, något oregelbunden linje med svart eyeliner på det övre ögonlocket. Förläng den till yttre ögonvrån för en kattlik och självsäker effekt.

Applicera generöst med svart kohl på det nedre ögonlocket och låt det smeta ut lätt för en autentisk "nautisk" effekt.

Vi rekommenderar att du använder volymgivande lösögonfransar för att intensifiera looken. Vattenfast svart mascara kommer att fullända looken och hålla hela kvällen.

Steg 3: Ärr och karakteristiska detaljer

Det är här vår piratmakeup verkligen kommer till sin rätt. Ett falskt ärr på kinden eller pannan förstärker omedelbart karaktärens äventyrliga utseende.

Använd flytande latex för att bilda en liten blåsa och färga den sedan med röda och bruna ögonskuggor.

Du kan också rita små, oregelbundna linjer med eyeliner för att simulera repor. Några bruna fläckar runt näsan efterliknar solbränna och havsvind. Dessa små detaljer gör hela skillnaden.

Steg 4: Förstärk läpparna

Välj ett blodrött, vinrött eller plommonrött läppstift för dina läppar. Detta val förstärker kontrasten mot blek hud och sotade ögon.

Rita konturerna med en matchande penna för ett rent och effektfullt resultat.

För en vildare version, lämna kanterna något ofullkomliga . En pirat tillbringar inte sina dagar framför en spegel, och det är just det som gör looken så uttrycksfull.

Steg 5: Säkra och accessoarera looken

Spraya en långvarig makeupspray över hela ansiktet. Detta viktiga steg säkerställer att din look håller sig på plats hela kvällen, även i en festlig miljö.

Komplettera sedan karaktären med några riktade accessoarer. En halsduk knuten på huvudet , dinglande örhängen och en ögonlapp räcker för att omedelbart framkalla en värld av öppet hav.

Anpassar piratmakeup till alla outfits

Det som gör denna piratmakeup-handledning för kvinnor så värdefull är dess kompatibilitet med många outfits.

Från långa klänningar till strukturerade capri-kostymer , och även kortare, mer avslappnade outfits, anpassar sig smink perfekt.

Vi tänker särskilt på koordinerade looks där intensiv makeup står i kontrast till en lös och bekväm outfit .

Detta samspel av kontraster skapar ett starkt och minnesvärt visuellt resultat, oavsett vald klädstil.

Våra senaste tips för ett felfritt resultat

Testa alltid din makeup dagen före Halloween för att kontrollera hur den håller och justera eventuella detaljer. Packa ett litet touch-up-kit med kohl och setting spray för kvällen.

Hämta gärna inspiration från ikoniska representationer av kvinnliga pirater i populärkulturen för att anpassa din version.

Varje detalj räknas för att bygga en sammanhängande och fängslande karaktär.

Med denna steg-för-steg-handledning för piratsmink för kvinnor har vi alla nycklar för att förvandla Halloweenkvällen till ett riktigt piratäventyr , minnesvärt och fullt ut omfamnat.