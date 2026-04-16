Varje år inspirerar Halloween miljontals människor runt om i världen att förändra sitt utseende. Bland alla möjliga kostymer är vampyrsmink för kvinnor fortfarande ett måste.

Den vilar på tre viktiga pelare: en blek och livlös hy , sotade ögon i svart och rött, och mörka och intensiva läppar.

Oavsett om du är nybörjare eller erfaren, guidar den här handledningen dig steg för steg mot ett otroligt sensationellt resultat.

Ännu bättre är att den här looken passar alla kroppstyper och finns i en raffinerad glamorös version eller en dramatisk gotisk version beroende på dina önskemål.

Vilka material behövs för att skapa en vampyrmakeup för kvinnor?

Innan du börjar är det viktigt att välja rätt produkter. En lätt, långvarig foundation , en mattande primer och ett vitt eller genomskinligt puder bildar basen för din hy.

Lägg till en silver- eller guldfärgad överstrykningspenna för att skapa en slående kontrast till den önskade blekheten.

För ögonen, välj högpigmenterade ögonskuggor i svart, rött och vinrött, samt en svart krämögonskugga för att bygga upp den rökiga effekten.

Ögonbrynspenna, concealer, svarta och röda eyelinerpennor, svartvit flytande eyeliner och vit kroppsfärg kompletterar denna arsenal.

En volymgivande svart mascara och lösögonfransar garanterar en dramatisk och mystisk look.

För läpparna, planera att använda en vinröd läppenna , ett mörkt läppstift och ett valfritt gloss.

Accessoarer som fejkblod, färgade kontaktlinser och setting spray fulländar looken.

Penslarnas kvalitet avgör till stor del slutresultatet. En bra blendingborste förvandlar en klumpig smoky eye-makeup till en sofistikerad skapelse.

Hur förbereder och arbetar man med vampyrhy?

En bas är grunden för varje lyckad outfit. Applicera först en mattande primer för att jämna ut huden, minimera porerna och säkerställa en felfri look hela kvällen.

Detta förberedande steg gör hela skillnaden.

Välj sedan en foundation som är en till två nyanser ljusare än din naturliga hudton. Applicera den jämnt över ansiktet och halsen med en borste eller svamp.

Det genomskinliga eller vita pudret mattar sedan upp helheten och accentuerar den livlösa porslinseffekten som är så karakteristisk för vampyrlooken.

Konturering spelar en central roll i denna förvandling. Använd en mycket mörk nyans för att urholka ansiktet och simulera ett störande, odödligt utseende.

Applicera kontureringspuder längs hårfästet, under kindbenen när du putar och runt näsryggen. En sval bronzer skulpterar kindbenen i vampyrtoner.

Slutligen skapar en silver- eller guldfärgad highlighter som appliceras på kindbenen, näsryggen och amorbågen en lysande kontrast till den övergripande bleka hyen.

Hur skapar man en intensiv och mörk vampyrögonmakeup?

Skapa det rökiga, kolgröna ögat

Börja med att rita starka, djärva ögonbryn med en penna eller puder. Applicera sedan concealer under pannan med en platt borste och applicera slutligen en bas på ögonlocket.

Detta steg säkerställer att ögonskuggan får perfekt fäste.

Applicera en svart krämögonskugga över hela ögonlocket och blanda ut den försiktigt. Framhäv denna sotade ögonfärg med högpigmenterade ögonskuggor i svart, plommon, vinrött eller lila i yttre ögonvrån.

Lägg en röd ögonskugga i en toning för att bredda effekten, och lägg sedan en mörkröd ögonskugga under ögat. Denna intensiva, skulpterade look är signaturen för en vampyr.

Avsluta looken med linjer och volym

Rita in din nedre fransrad med svart penna för en fängslande halo-effekt . Applicera röd eyeliner under ögat och sedan en tjockare linje svart eyeliner i yttre ögonvrån. Skapa en djärv vinge ovanför ögat.

En touch av silverfärgad ögonskugga i inre ögonvrån ger en mystisk glitter. Flera lager volymgivande svart mascara och lösögonfransar fulländar denna dramatiska och otroligt sensationella look.

Hur man applicerar läppsmink och ritar vampyrtårar?

Vampyrläppar börjar med exakt konturering. Använd en vinröd läpppenna , dra över läpplinjen något för att få den att se större ut, och fyll sedan i hela området för att maximera läppstiftets hållbarhet. Denna detalj gör hela skillnaden.

Applicera sedan två lager mörkt vinrött, plommonfärgat eller svart läppstift med en pensel för ett ultrapigmenterat och perfekt täckande resultat. Ett läppglans i mitten av läpparna skapar en glamorös och fyllig effekt som är mycket förförisk.

Det falska blodet i mungipan intensifierar kostymens skrämmande och dramatiska aspekt.

För vampyrtårar , rita skarpa former under ögonen med en läppenna . Dra sedan över dem med en svart eyelinerpensel med en avsiktligt grov rörelse.

Denna beräknade ofullkomlighet gör resultatet genuint oroande.

Vilka accessoarer och finjusteringar kan förbättra vampyrlooken för kvinnor?

Färgade kontaktlinser förändrar radikalt ditt utseende. De finns i rött eller svart, i endags- eller 30-dagarsversioner , och ger ett fängslande, overkligt och övernaturligt utseende.

Enligt en studie som publicerades 2023 av den franska optikerföreningen väljer cirka 15 % av de som använder färgade kontaktlinser dem specifikt för Halloween.

Sätt in dem sist, med rena, torra händer, utan att röra vid sminket.

Setting spray, applicerat 30 cm från ansiktet , håller sminket på plats hela natten. Vampyrhuggtänder, gotiska örhängen och ett halsband fulländar denna sofistikerade förklädnad.

Denna vampyrlika look passar alla kroppstyper och växlar fritt mellan glamorös elegans och gotisk mörker beroende på tillfälle och önskad stil.