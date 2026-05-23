"Netflix Face" fascinerar hudläkare: är det bara en surr eller har det en verklig inverkan på huden?

Att sträckkolla avsnitt av en serie till småtimmarna, skrolla igenom telefonen i jakt på underhållning, titta på film i rad som om det vore en tävling – det är många människors vardag. Ändå påverkar dessa ovärderliga sträckkollektioner i tysthet ditt ansikte. Enligt hudläkare är dessa virtuella bad lika skadliga för huden som att sola. De har till och med gett detta utseende efter serien ett namn: "Netflix-ansiktet".

”Netflix Face” eller när skärmar ändrar ansiktsdrag

Nej, ”Netflix-ansiktet” är inte namnet på en ny skönhetstrend, en trendig makeup-look eller ett nyligen släppt kosmetiskt kirurgiskt ingrepp. Det är en mindre smickrande estetik som man uppvisar dagen efter en kväll med sina älskade fiktiva karaktärer. Medan våra morföräldrar brukade fördriva tiden genom att spela kort eller diskutera världsfrågor i plaststolar, tillbringar vi nu den senare delen av dagen framför datorn och utforskar spännande virtuella världar.

Du börjar en serie och, uppslukad av spänningen, tittar du på avsnitt efter avsnitt till det sista. Din otålighet tvingar dig att avsluta handlingen, och när väckarklockan ringer tidigt på morgonen ångrar du att du inte var mer förnuftig. När du ser din spegelbild inventerar du denna hyperuppkopplade natt. Mörka ringar , en glåmig hy utan lyster, ett trött utseende… Trots en väletablerad hudvårdsrutin verkar din hud inte ha återhämtat sig från denna "Netflix and chill"-kväll. Dina kollegor tror att du slitit ut dina skor på dansgolvet hela natten, medan du faktiskt låg mysig under din filt med Thomas Shelby i 4K i sängen.

Enligt statistik från streamingplattformen som vaggar många till sömns, spenderar användarna ungefär två och en halv timme om dagen med att konsumera innehåll från deras katalog. Och det tar dem bara fyra dagar att avsluta en enda säsong, hur oändlig den än må vara. Detta inkluderar inte arbete på datorn, tvångsmässigt scrollande och lata sessioner framför tv:n. Totalt spenderar vi nästan sex timmar omgivna av pixlar, och de syns i våra ansikten. En studie publicerad i Journal of Investigative Dermatology hänvisar till "Netflix-ansiktet", vilket illustrerar de oförutsedda konsekvenserna av seriemaraton.

De verkliga effekterna av "seriekvällar" på utseendet

När du vistas i solen för länge känner du en stickande känsla som får dig att söka skugga och påminner dig om solens fara. Framför skärmar är det inte nödvändigtvis lika hårt. Det är bara dina ögon som visar obehag och så småningom säger åt dig att "sluta". Ändå lider även din hud av konsekvenserna av att "leka".

När hudläkare pratar om "Netflix Face" syftar de främst på en mycket vanlig ritual: att slå sig ner framför Netflix till den grad att man tappar tidsuppfattningen, att tanklöst frossa i sötsaker och att föredra Simon Bassets armar i Bridgerton framför Morpheus. Även om blått ljus inte är lika starkt som solen mitt i sommaren, försvagar det hudens barriär när man hänger sig åt sin kärlek till mediet.

Enligt en studie av Madame Figaro motsvarar det för huden att tillbringa sju timmar om dagen inom 30 centimeter från en skärm i fem dagar en och en halv timmes solexponering. Boven: blått ljus, som påskyndar hudens åldrande genom att försvaga kollagen och minska hudens elasticitet. Blått ljus lurar också din hjärna och stör dess dag/natt-cykel. Detta förklarar varför du ser "inte vaken" ut på morgonen.

Vad hudläkare rekommenderar för att undvika "Netflix-ansiktet"

Vårt skärmberoende är nu synligt och märkbart i vår reflektion. ”Netflix-ansiktet”, ett modernt hudtillstånd som liknar ”zombieeffekten”, förändrar ansiktets utseende, och inför denna dermatologiska verklighet verkar hudvårdskrämer maktlösa. Ändå, när de väljs klokt, är de mycket mer än enkla placebo. Dermatologer betonar användningen av serum berikade med C-vitamin eller som innehåller niacinamid. De upprepar också vikten av solskyddsmedel, särskilt tonade solskyddsmedel som innehåller järnoxider.

Det finns faktiskt skyddande skärmskydd specifikt utformade för detta ändamål på marknaden. Men för att ta itu med problemet vid källan rekommenderar hudspecialister främst att man håller ett bra avstånd från skärmar och undviker att sitta för nära datorskärmen. Helst bör man naturligtvis föredra lugnare nattaktiviteter som att läsa, virka, rita eller skriva.

Medan alla drömmer om evig ungdom och klär sig med föryngrande poser, tänker ingen på att granska sina vanor bortom ren fåfänga. Men om du vill återupptäcka ditt inre ljus måste du börja med att släppa taget om skärmen.