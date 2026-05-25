"Kosmetikorexi", skönhetsbesattheten som oroar föräldrar

Mellan tiostegsrutiner för hudvård och "glow-up"-videor kommer skönhet alltmer in i barns liv i yngre åldrar. På sociala medier är en trend både spännande och oroande: "kosmetik", en tidig strävan efter "ideal hud" som väcker många frågor om självbild och unga människors välbefinnande.

En besatthet av "perfekt hud" från mycket ung ålder

"Kosmetikorexia" är inte en officiell medicinsk diagnos, utan en term som alltmer används för att beskriva ett överdrivet fokus på hudvård och utseende. Det drabbar främst förtonåringar och tonåringar, ibland så unga som 9 eller 10 år. I detta sammanhang blir skönhetsrutiner mycket komplicerade: flera rengöringsprodukter, serum, återfuktande masker, ögonplåster och så kallade "anti-aging"-krämer. Produkter som ursprungligen var utformade för vuxna hittar därmed sin väg in i vardagen för barn som fortfarande är under utveckling.

Detta fenomen väcker frågor, eftersom det tidigt kan ingjuta en krävande idé: att huden ska vara "perfekt". Specialister föreslår då en ibland orolig relation till utseendet, till nackdel för en enklare och mer fridfull syn på egenvård.

TikTok och "Sephora Kids": när sociala medier accelererar trenden

Sociala medier spelar en central roll i denna utveckling, särskilt TikTok. På plattformen samlar videor av hudvårdsrutiner eller skönhetsshopping miljontals visningar, ofta med tonårsflickor eller mycket unga influencers.

Fenomenet "Sephora Kids" illustrerar denna trend: barn och förtonåringar brinner för kosmetika och besöker ofta butiker som Sephora, där de härmar gester och rutiner inspirerade av onlineinnehåll. Videorna visar trendiga produkter – återfuktande serum, läppmasker, håroljor – i en lekfull och lättillgänglig ton. Detta tillvägagångssätt kan dock normalisera rutiner som är olämpliga för "ung" hud.

Till detta kommer algoritmernas kraft: en enkel interaktion med skönhetsinnehåll kan snabbt förvandla ett nyhetsflöde till en kontinuerlig ström av hudvårdsråd, vilket förstärker idén att en komplex rutin är avgörande för att "ta väl hand om sig själv".

Växande oro bland föräldrar och specialister

Många föräldrar ifrågasätter denna tidiga press att anpassa sig till skönhetsstandarder. Utöver den ekonomiska aspekten, som ibland kan vara betydande, varnar specialister främst för den psykologiska effekten. Upprepad exponering för mycket höga skönhetsstandarder kan påverka självförtroendet. Tanken att obefintliga "ofullkomligheter" bör korrigeras eller att åldrande bör förutses från barndomen kan försvaga ett barns relation till sin kropp och självbild.

Dermatologer påpekar också en konkret risk: vissa produkter som innehåller kraftfulla aktiva ingredienser, såsom exfolierande syror eller retinol, är inte lämpliga för "ung" hud och kan orsaka irritation eller hudsensibilisering.

Italien banar väg för europeisk reflektion

Inför problemets omfattning har Italien inlett en utredning om vissa marknadsföringsmetoder relaterade till kosmetika riktade till minderåriga. Myndigheterna är särskilt intresserade av rollen hos mikroinfluencers och reklaminnehåll som anses potentiellt överdrivet suggestivt. Syftet är att förstå om vissa marknadsföringsstrategier uppmuntrar barn att konsumera produkter som inte är avsedda för dem. De inblandade varumärkena hävdar å sin sida att de inte direkt riktar sig till minderåriga.

Att stödja utan att förbjuda: att hitta en balans

Experter förespråkar inte ett totalförbud mot kosmetika, utan snarare en strukturerad metod anpassad efter ålder. En enkel rutin inriktad på hygien och välbefinnande är i allmänhet tillräcklig för "ung" hud. Öppen kommunikation är fortfarande avgörande. Att förstå tonåringars intresse för dessa metoder möjliggör diskussion om bredare ämnen: självförtroende, sociala mediers inflytande och utveckling av personlig image.

I en digital värld där estetiska standarder cirkulerar snabbt är utmaningen inte att avvisa kosmetika, utan att placera dem i ett mildare, mer inkluderande och mer omtänksamt perspektiv. En skönhet som följer med personlig utveckling snarare än att påtvinga den.