Brigitte Bardot gick bort vid 91 års ålder: skönhet och uppror in i det sista

Brigitte Bardot, den ikoniska franska skådespelerskan och hängiven djurrättsaktivisten, dog den 28 december 2025, vid 91 års ålder, i sitt hem i Saint-Tropez. Som en skönhetsikon lämnar hon efter sig en komplex bild, både beundrad och kontroversiell.

En stjärna som blev en legend

Bardot, som blev känd med " Och Gud skapade kvinnan " 1956, blev snabbt förkroppsligandet av en ny typ av kvinnlig frihet. På film och i livet förkastade hon normer och utmanade kvinnlighetens koder. Musa, skådespelerska, sångerska, hon blev ett globalt fenomen och en symbol för en hel generation.

En ambivalent feminism

Brigitte Bardot gjorde aldrig anspråk på titeln "feminist". Hon tog till och med avstånd från den ibland och kritiserade vissa samtida rörelser. Ändå, genom sin självständighet, sin vägran att underkasta sig patriarkala påbud, sin fritt strävande karriär och sin förmåga att hävda sig i en mansdominerad värld, förkroppsligade hon, på sitt eget sätt, en form av instinktiv feminism. Hon öppnade upp ett utrymme för frihet för kvinnor, samtidigt som hon omedvetet bar tyngden av en bild formad av den manliga blicken.

En kvinna i kris

År 1973, vid 39 års ålder, lämnade hon filmbranschen för gott för att engagera sig i djurens rättigheter. Hon grundade Brigitte Bardot Foundation , en av de mest inflytelserika i Europa inom detta område. Hennes engagemang hyllades, men även hennes offentliga uttalanden kritiserades.

En kropp i medias rampljus, en personlig kamp

Brigitte Bardot, känd som "BB", har ofta reducerats till sitt utseende, och den fascinerade personen har ofta reducerats till sitt utseende. Bakom ikonen fanns dock en kvinna som kämpade med sig själv och som flera gånger talade om sin sårbarhet, sitt lidande och sitt behov av att dra sig undan.