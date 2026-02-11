Bad Bunnys Super Bowl-framträdande hade en oväntad effekt… och nådde till och med New Yorks kloaker.

Den puertoricanske rapparen och sångaren Bad Bunnys framträdande i halvtidsshowen under Super Bowl LX sågs av en enorm publik, men det hade också en verklig inverkan i New York City. Under de minuter artisten stod på scenen stannade vardagslivet bokstavligen av – tills staden plötsligt vaknade till liv igen så fort showen var slut.

En dramatisk minskning av vattenförbrukningen

Enligt data publicerade av New York City Water (NYC Water) minskade vattenförbrukningen avsevärt under Bad Bunnys show. I stadens fem största stadsdelar – Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx och Staten Island – sjönk hushållens vattenförbrukning kraftigt, vilket indikerar att miljontals människor satt kvar, klistrade framför sina skärmar.

New York City såg en betydande minskning av vattenförbrukningen i de fem stadsdelarna under Super Bowls #BadBunny- halvtidsshow igår, men under de 15 minuterna direkt efter att showen slutade skedde en ökning i förbrukningen motsvarande 761 719 toaletter som spolades över hela staden. #SBLX — NYC Water (@NYCWater) 9 februari 2026

Fenomenet "superspolning" i rampljuset

I slutet av Bad Bunnys framträdande (med Lady Gaga) upplevde staden en plötslig ökning av aktiviteten: under de följande 15 minuterna registrerade NYC Water en dramatisk ökning av vattenbehovet, motsvarande nästan 762 000 toalettspolningar nästan samtidigt. Denna typ av topp, kallad "superspolning", har observerats i årtionden under stora tv-sända evenemang, från Super Bowl till OS, när miljontals människor plötsligt återgår till sina normala rutiner.

En synkronisering som säger mycket om kollektiv uppmärksamhet

Detta fenomen utgör ingen fara för avloppssystemet, som är utformat för att absorbera dessa extrema variationer. Det illustrerar dock slående synkroniseringen av beteenden i en hel megastad. Medan Bad Bunny fångade stadens uppmärksamhet, sattes de dagliga rutinerna på paus; så snart showen var slut återgick alla till sina aktiviteter samtidigt.

En påverkan bortom rören

Föreställningens inverkan begränsades inte till vattenmätare. Streamingplattformar såg tittarsiffror inom några minuter efter halvtid, ett tecken på att Bad Bunnys show (med Lady Gaga) genererade omedelbart och intensivt intresse långt utanför arenan där den ägde rum. Med över 135 miljoner tittare världen över slog denna halvtidsshow publikrekord, vilket bidrog till detta unika kulturella och beteendemässiga fenomen.

I slutändan var Bad Bunnys show (med Lady Gaga) på Super Bowl LX inte bara ett musikaliskt milstolpeögonblick: den fungerade också som en social avslöjare som visade hur ett kulturellt evenemang kan synkronisera beteendena i en hel metropol – ner till de enklaste dagliga gester.