Search here...

Bad Bunnys Super Bowl-framträdande hade en oväntad effekt… och nådde till och med New Yorks kloaker.

Kultur
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Trev W. Adams/Pexels

Den puertoricanske rapparen och sångaren Bad Bunnys framträdande i halvtidsshowen under Super Bowl LX sågs av en enorm publik, men det hade också en verklig inverkan i New York City. Under de minuter artisten stod på scenen stannade vardagslivet bokstavligen av – tills staden plötsligt vaknade till liv igen så fort showen var slut.

En dramatisk minskning av vattenförbrukningen

Enligt data publicerade av New York City Water (NYC Water) minskade vattenförbrukningen avsevärt under Bad Bunnys show. I stadens fem största stadsdelar – Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx och Staten Island – sjönk hushållens vattenförbrukning kraftigt, vilket indikerar att miljontals människor satt kvar, klistrade framför sina skärmar.

Fenomenet "superspolning" i rampljuset

I slutet av Bad Bunnys framträdande (med Lady Gaga) upplevde staden en plötslig ökning av aktiviteten: under de följande 15 minuterna registrerade NYC Water en dramatisk ökning av vattenbehovet, motsvarande nästan 762 000 toalettspolningar nästan samtidigt. Denna typ av topp, kallad "superspolning", har observerats i årtionden under stora tv-sända evenemang, från Super Bowl till OS, när miljontals människor plötsligt återgår till sina normala rutiner.

En synkronisering som säger mycket om kollektiv uppmärksamhet

Detta fenomen utgör ingen fara för avloppssystemet, som är utformat för att absorbera dessa extrema variationer. Det illustrerar dock slående synkroniseringen av beteenden i en hel megastad. Medan Bad Bunny fångade stadens uppmärksamhet, sattes de dagliga rutinerna på paus; så snart showen var slut återgick alla till sina aktiviteter samtidigt.

En påverkan bortom rören

Föreställningens inverkan begränsades inte till vattenmätare. Streamingplattformar såg tittarsiffror inom några minuter efter halvtid, ett tecken på att Bad Bunnys show (med Lady Gaga) genererade omedelbart och intensivt intresse långt utanför arenan där den ägde rum. Med över 135 miljoner tittare världen över slog denna halvtidsshow publikrekord, vilket bidrog till detta unika kulturella och beteendemässiga fenomen.

I slutändan var Bad Bunnys show (med Lady Gaga) på Super Bowl LX inte bara ett musikaliskt milstolpeögonblick: den fungerade också som en social avslöjare som visade hur ett kulturellt evenemang kan synkronisera beteendena i en hel metropol – ner till de enklaste dagliga gester.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Efter rånet på Louvren verkar Eugenies krona oigenkännlig på tidigare osedda foton.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Efter rånet på Louvren verkar Eugenies krona oigenkännlig på tidigare osedda foton.

Tidigare osedda foton publicerade av Louvren visar skicket på kejsarinnan Eugénies krona, som hittades deformerad efter att ha...

"Bridgerton": Säsong 5 och 6 kommer att ha två kvinnor i huvudrollerna.

Medan säsong 4 av "Bridgerton" slår rekord på Netflix med sin romans mellan Benedict och Sophie, undrar de...

Denna helt kvinnliga musikgrupp utsattes för "sexistisk" kritik efter ett framträdande

Den amerikanska tjejgruppen Katseye, som består av sex medlemmar, står i centrum för en ny kontrovers efter att...

Dessa fascinerande bilder visar att slumpen ibland slår igenom väldigt bra.

Ibland presenterar staden scener så perfekt komponerade att de verkar iscensatta. Ändå är allt spontant. På Instagram avslöjar...

En uppföljare till filmen "Dirty Dancing" är enligt uppgift på gång, och internetanvändarna blir helt vilda.

Efter åratal av väntan ger det kanadensisk-amerikanska bolaget Lionsgate konkreta nyheter om uppföljaren till "Dirty Dancing", kultfilmen från...

3 miljoner lyssnare för en sångerska som inte existerar: vem är Sienna Rose egentligen?

Tre miljoner månatliga lyssnare på Spotify, flera låtar på Viral Top 50… och ändå tyder allt på att...

© 2025 The Body Optimist