Bilderna från den nya säsongen av denna kultserie anses vara "provokerande" och orsakar skandal.

Den tredje säsongen av "Euphoria" har inte ens börjat än, och kontroverser brygger redan kring trailern, som av vissa tittare anses vara "för provokativa". Mellan enorma förväntningar, dess kultstatus och bilder som anses alltmer "extrema" åtföljs denna återkomst, som tillkännagavs den 13 april 2026 på HBO Max, av en genuin debatt om gränserna för chockvärde på skärmen.

En kultserie under hög press

Sedan debuten har "Euphoria" etablerat sig som en ikonisk serie för Generation Z, driven av Zendaya och en ensemble av karaktärer med stark känslomässig påverkan. Varje ny säsong har blivit en händelse, och denna tredje – tillkännagiven som den sista – granskas särskilt noggrant efter flera års väntan och kontroverser kring vad som händer bakom kulisserna.

Denna nya omgång avsnitt utspelar sig flera år efter de föregående händelserna och visar de tidigare gymnasieeleverna som navigerar ett vuxenliv fyllt av svåra val, komplicerade relationer och ständig spänning. Den utlovade tonen är mörkare, mer direkt och mer intensiv, vilket väcker både nyfikenhet och oro hos fansen.

En trailer som anses vara "för provokativ"

Från det ögonblick den släpptes väckte trailern för säsong 3 många reaktioner, och många tittare ansåg den vara "för provokativ". Bilderna, starkt laddade med känslor, konflikter och "gränsfall", ger intrycket av en kontinuerlig eskalering av överdrifter. På sociala medier fördömde flera användare "marknadsföring baserad på chock till varje pris". De anser att serien verkar vara fast besluten att ytterligare tänja på de visuella och narrativa gränser som redan hade gett den ett gott rykte under tidigare säsonger.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av euphoria (@euphoria)

En ökning av intensiteten sedan säsong 1

Det mest slående i tittarnas reaktioner är känslan av en gradvis förskjutning mot något alltmer "extremt" med den här nya säsongen. Medan "Euphoria" inledningsvis hyllades för sin noggranna estetik och sitt sätt att blanda bräcklighet och stränghet, känner många nu att "balansen bryts ner till förmån för en upptrappningslogik".

Många lojala fans förklarar att de känner sig slitna mellan spänningen över att återvända till detta universum och rädslan för att se serien gå förlorad i ständig provokation. För dem symboliserar den här trailern detta skifte: ett mer frenetiskt tempo, ökad spänning och en tung atmosfär, som om varje tagning försökte överträffa den förra.

En publik splittrad mellan fascination och trötthet

Inför dessa bilder framstår allmänheten som djupt splittrad.

Å ena sidan är en stor del av publiken förtjusta över att se Euphoria pressa sin stil till sin spets, och betraktar denna radikalism som seriens kännetecken.

Å andra sidan uttrycker vissa en form av trötthet och menar att serien, genom att intensifiera allting, riskerar att förlora den känslomässiga och intima dimension som gjorde den så anmärkningsvärd i början.

Dessa kritiker befarar att strävan efter "allt starkare" i slutändan kommer att försvaga budskapet och helhetens trovärdighet.

Trailern för säsong 3 av "Euphoria" bekräftar slutligen en sak: serien har ingen avsikt att backa, varken i sin visuella ambition eller i sin förkärlek för "extrema" situationer. Mellan fascination, irritation och nyfikenhet återstår en sak: den 13 april 2026 kommer alla att titta, om inte annat för att se om den här sista säsongen lever upp till sitt eget skandalösa rykte.