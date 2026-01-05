Search here...

Kommer "Städherran" att få en uppföljare efter detta oroande slut?

Léa Michel
Thrillern "The Housemaid", en film baserad på Freida McFaddens bästsäljande roman och regisserad av Paul Feig, har redan spelat in 92 miljoner dollar världen över sedan premiären den 24 december 2025, enligt Box Office Pro . Med Sydney Sweeney, Amanda Seyfried och Brandon Sklenar i huvudrollerna har denna första del i en litterär trilogi väckt aptiten för en uppföljare, särskilt eftersom dess budget på 35 miljoner dollar har överskridits avsevärt.

Kommersiell framgång och litterär trilogi

Med över 2,5 miljoner sålda exemplar i Frankrike och 4,5 miljoner i USA följer "Hushållerskan" Millie, en ung hushållerska som anställs av det rika paret Nina och Andrew Winchester. Det som verkar vara ett idealjobb förvandlas till en mardröm av hemligheter och manipulation i deras herrgård.

(SPOILER ALERT) Filmen, som hyllats av 3,1/5 i betyg från tittare på Letterboxd , slutar med en cliffhanger: Millie hjälper en ny chef att hantera en våldsam make, vilket ger en hint om uppföljarna "Secrets of the Housekeeper" och "The Housekeeper Sees Everything", där hon samarbetar med Enzo (Michèle Morrone) för att rädda kvinnor i nöd.

Är skådespelarna och regissören redo att fortsätta filma?

Under reklamturnén erkände den italienska skådespelaren och sångerskan Michele Morrone, som återförenas med den amerikanske skådespelaren Paul Feig efter "A Simple Favor 2", i en intervju att han hade "förälskat sig" i den gåtfulla karaktären Enzo, som förekommer i alla tre romanerna: "Jag är redo. Skriv på kontraktet!" höll Paul Feig humoristiskt med.

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Sydney Sweeney, ett fan av böckerna, beskriver hjältinnan som "eldig" och förkroppsligar "feminin ilska", och säger att hon är "exalterad över att utforska sin karaktär ytterligare". Freida McFadden och Paul Feig förklarar sig "öppna för att samarbeta på uppföljare", förutsatt att biljettintäkterna är bra.

Med en intäkt på 92 miljoner dollar har filmen redan överträffat sin budget och garanterar en lovande avkastning på investeringen. Historiskt sett banar sådan framgång – i kombination med en cliffhanger och ett utökat universum – väg för uppföljare, som "Gone Girl" eller Paul Feigs thrillers fyllda med twister. Officiell bekräftelse väntar fortfarande: studior och distributörer kommer noga att övervaka de slutliga biljettintäkterna, men skådespelarna, författaren och regissören är sannolikt med på tåget för att utforska Millie och Enzos "hemligheter".

