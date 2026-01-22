Sophie Turner som Lara Croft: skådespelerskan lovar att omdefiniera denna ikoniska hjältinna

Skådespelerskan Sophie Turner byter ut Sansa Starks djurhud mot den ikoniska Lara Crofts gröna linne och hölster. Hon har valts ut för att porträttera popkulturens mest grymma hjältinna i den kommande Tomb Raider-serien på Prime Video. Skådespelerskan, som bevisade sin talang på inspelningsplatsen för Game of Thrones, efterträder Angelina Jolie i denna starka kvinnliga roll och ger en helt ny dimension till den djärva äventyraren.

Sophie Turner som Lara Croft: övertygande bilder

Hon fick unga flickors ögon att gnistra när de skapade sina identiteter och charmade tonåringar mitt i hormonella omvälvningar. Lara Croft är mycket mer än en daterad videospelsikon; hon är den första skissen av en frigjord kvinna, initiativtagaren till en rörelse som överskrider spelvärldens pixelerade värld. Utöver att glorifiera arkeologyrket och påverka våra gymnasieval har Lara Croft också satt sitt prägel på vår kollektiva fantasi . Som en viljestark, vågad, självsäker och oberoende hjältinna bevisade hon för oss att fysisk styrka och intelligens kan samexistera i samma, om än mycket standardiserade, kropp.

Lara Croft, som spelades in av Angelina Jolie och Alicia Vikander, har porträtterats i många skepnader. I den kommande Tomb Raider-serien, som kommer att läggas till i Prime Videos imponerande katalog, kommer Sophie Turner att gestalta den ikoniska hjältinnan. De första bilderna antyder redan en modern tolkning som förblir trogen den ursprungliga berättelsen och det psykologiska porträttet av Lara Croft.

Skådespelerskan, känd för sina roller i den medeltida världen i Game of Thrones och den apokalyptiska handlingen i X-Men, är inte obekant med att porträttera starka, motståndskraftiga kvinnor. Mer autentisk och relaterbar än sina föregångare, siktar Sophie Turner på att återuppväcka Lara Crofts låga. Och fansen berömmer denna särskilt lovande casting med en mängd flam-emojis och entusiastiska applåder. Den enda frågan är: kommer hon att lyckas blåsa nytt liv i Lara Crofts lockande image? Fram tills nu har filmiska porträtt handlat mer om estetisk prestation än yttrandefrihet.

Sophie Turner ger djup åt denna mycket fantaserade karaktär.

Den svåraste delen av den här rollen, som redan är välkänd på filmduken, är att undvika fällan att bara kopiera. För i våra ögon är Lara Croft synonymt med Angelina Jolie, komplett med sin fläta och figurnära kläder. För att i verkligheten återskapa det som publiken upptäckte i sin kantiga form för mer än tjugo år sedan gjorde Sophie Turner några justeringar av sitt utseende. Hon färgade håret brunt för att smälta in i karaktären och bättre gestalta henne.

Även om inga klipp har släppts och inga bilder från inspelningsplatsen har läckt ut, har Sophie Turner definitivt rätt look för rollen. Med sin atletiska kroppsbyggnad och uttrycksfulla, Botoxfria ansikte, där Angelina Jolie gav Lara Croft luften av en ouppnåelig halvgudinna, gör Sophie Turner henne mer mänsklig och komplex. Hon är inte längre bara en slående figur att beundras, utan en fullt förverkligad kvinna vars skönhet känns mer än syns.

En annan viktig detalj: Sophie Turner kommer att undkomma den förnedrande manliga blicken, det där påträngande manliga perspektivet som vidmakthåller myten om den objektifierade kvinnan bakom kameran. I den här serien, som har förtjänsten att den förlänger introduktionerna och undviker enbart visuella spektakel, avser manusförfattaren Phoebe Waller-Bridge att damma av den ursprungliga berättelsen och skriva om manuset till Lara Crofts fördel. För kvinnors kroppar ska inte vara eftertraktade artefakter utan vördade fristäder.

Purister påpekar bristen på likhet med hjältinnan.

Naturligtvis var det att förvänta sig att hatarna skulle släppa lös sina tangentbord, även känt som deras favoritvapen. På forum och andra alternativa plattformar kritiserar de som är nostalgiska för gamla dagar rollvalet. De kritiserar henne för de betydande anatomiska skillnaderna jämfört med den ursprungliga hjältinnan. Naturligtvis, eftersom Lara Croft ursprungligen hade två krockkuddar för brösten, en rumpa värdig en BBL (Big Brother), och en midja så liten att den var oefterhärmlig om hon inte hade tagit bort några svävande revben. Sophie Turner uppfattas som en bedragare och är långt ifrån universellt beundrad.

”Jag kan inte föreställa mig henne spela sexig komedi, det skulle få mig att skratta.” ”Sophie Turner liknar inte Lara Croft alls: hon saknar grace, karisma och den slående närvaron. Hennes skådespeleri är själlöst.” Detta är bara ett urval av de negativa kommentarer som cirkulerar på Reddit. Även om Sophie Turner utåt sett inte är den exakta kopian av Lara Croft som släpades genom de förlorade gravarna, så uppfyller hon inåt sin roll mer än väl.

Sophie Turner, förvandlad till Lara Croft under Phoebe Waller-Bridges välvilliga och fräscha blick, förtjänar beröm för att ha omskrivit standarder och rationaliserat förväntningar. Medan Lara Croft i tidigare inkarnationer främst tillgodosedde en manlig fantasi, förkroppsligar hon den här gången allt som män fruktar: en muskulös, intensiv och skrämmande kvinna.