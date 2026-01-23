Search here...

Oscarsgalan 2026: Denna nya kategori överraskar genom att huvudsakligen nominera kvinnor

Kultur
Léa Michel
Extrait du film « One Battle after Another » (2025)

För första gången i sin historia uppmärksammar Academy of Motion Picture Arts and Sciences casting directors arbete. Detta är en välkommen utveckling för branschen, särskilt eftersom de flesta av de nominerade i denna första kategori är kvinnor.

En historisk premiär i Hollywood

Det är en liten revolution i filmvärlden: Oscarsgalan 2026 kommer att ha en ny kategori tillägnad castingregi (Achievement in Casting). Denna utmärkelse skapades mer än 20 år efter den senaste nya utmärkelsen – bästa animerade långfilm 2001 – och syftar till att lyfta fram en viktig länk i skapandet av en film, som ofta förblir i skuggorna.

Av de 10 filmerna på den första kandidatlistan var 9 regisserade av kvinnor, vilket markerar ett exempellöst erkännande för detta yrke som länge dominerats av kvinnor utan att värderas fullt ut.

De första som namngavs

Bland de första utnämnande finns flera framstående personer inom branschen:

  • Nina Gold, för Hamnet, en adaption av romanen inspirerad av Shakespeares sons liv.
  • Jennifer Venditti, för "Marty Supreme".
  • Cassandra Kulukundis, för "En strid efter den andra".
  • Francine Maisler, för "Sinners", redan ansedd som en favorit.
  • Gabriel Domingues, den enda mannen på listan, för "Den hemliga agenten".

Denna kvinnliga övervikt är ingen slump: Akademins avdelning för casting directors, som skapades 2013, har cirka 160 medlemmar, mestadels kvinnor.

Ett yrke som länge var osynligt

”Att bli erkänd av Akademin är ett länge efterlängtat ögonblick”, berättade castingdirektören Francine Maisler för Variety . För henne ”återupprättar denna utmärkelse casting som ett väsentligt konstnärligt och narrativt bidrag till film”. Hon berättade hur hon hittade den unge Miles Caton för ”Sinners” efter att ha genomsökt bluesklubbar och konstskolor i Atlanta.

Samma entusiasm delades av rollistans regissör Nina Gold, som upptäckte Jacobi Jupe, huvudrollsinnehavaren i "Hamnet", efter fem på varandra följande auditions. "Han är en skådespelare med sällsynt talang, och han var på precis rätt plats vid rätt tidpunkt", sa hon.

Ett länge efterlängtat och symboliskt erkännande

Denna kategori erkänner äntligen den grundläggande roll som rollbesättare spelar i en films framgång. Deras arbete, som blandar stil, psykologi och intuition, avgör ofta filmens kemi och trovärdighet. Genom att tilldela denna specialitet sina första gyllene statyetter skickar Akademien ett kraftfullt budskap: casting är en konstform i sig.

I en tid då Hollywood strävar efter att bredda representationen av kvinnor och nya talanger, ger denna utveckling en välkommen frisk fläkt till prisutdelningssäsongen.

