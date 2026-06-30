Att bära ett paraply mitt i sommaren: den japanskinspirerade gesten som erövrar världen

Paraplyet används oftast när väderprognosen förutspår oväntade skyfall eller när himlen ösregnar. Det dras fram när vädret är dystert. Som ett skydd mot regndropparna har detta vattentäta tillbehör ytterligare en funktion i Japan: det skyddar också mot solens strålar. Beväpnat mot UV-strålning är paraplyet det nya parasollet.

Paraplyet, det mest eftertraktade sommartillbehöret

Paraplyets roll framgår tydligt av namnet. Detta accessoar, som fälls ut vid behov för att rida ut väder och vind och håller våra frisyrer på plats när molnen blir gråa, hittar sin väg ner i våra handflator så fort himlen blir hotfull. Mer vattentät än en regnjacka håller den oss torra när det ösregnar ute. Nu är paraplyet inte längre begränsat till en specifik årstid. Det är inte längre begränsat till marsskurar eller höstens trista väder. Det skyddar våra huvuden även när landet upplever värmeböljor och atmosfären liknar ökenens.

Många modeentusiaster föredrar paraplyet framför den ständigt närvarande basebollkepsen eller den klassiska båthatten . Paraplyet, som en gång kritiserades för att vara otympligt, ta upp för mycket plats offentligt eller till och med förstöra harmonin i kläder, har definitivt blivit ett stapelvara i våra händer, oavsett om det regnar, snöar eller är 40°C varmt i solen. På sociala medier har paraplyet blivit en förlängning av armen, utan också ett uttryck för personlig stil. Det är inte längre bara ett praktiskt föremål som ska stängas så fort det öppnas.

Det är en stilaccessoar, kännetecknet för coola tjejer, de som smuttar på matcha och strosar med enkel nonchalans. Paraplyet, som främst förespråkas av kvinnor från Japan och Korea, är modets nya heliga graal. ”Kan vi normalisera paraplyanvändningen på sommaren?” frågar innehållsskaparen @noisetier. ”Solen blir allt farligare, så paraplyet blir en del av min outfit”, instämmer @nysaisalone .

En mode- och wellnessreflex inspirerad av Japan

I västvärlden är det fortfarande en marginell gest att bära paraply på sommaren, reserverad för blekhudade och mandelögda turister. De som nöjer sig med att bära ett paraply i kvavt väder får frågande eller dömande blickar tillbaka. Det anses nästan vara ett dåligt omen. Ändå är det en långvarig tradition i Japan. Paraplyer blandas mellan skyskrapor och bildar en veritabel balett.

Paraplyet är långt ifrån bara ett dekorativt föremål, utan bär en andlig klang. Enligt vissa övertygelser är detta moderna parasoll också en magnet för själar och sägs innehålla en själ. Paraplyet används för att möta trycket från felfri hud och är en del av startpaketet för anti-UV-skydd, tillsammans med ogenomskinliga handskar, visir och tygmasker. I Japan, ett land där solen är oförlåtande mot huden, tar befolkningen på sig dubbelt skydd och nöjer sig inte med bara SPF. Det är kulturellt. Och japanska kvinnor väljer modeller som garanterar en viss stil. Prytt med körsbärsblommor, meddelanden skrivna i Kanji, skulptural spets eller poetiska fåglar blir paraplyet en visuell signatur.

Paraplyer designade för att motstå UV-strålar

För att säkerställa att ditt paraply ger estetiskt skydd mot UV-strålar, köp inte vilket gammalt som helst från en souvenirbutik. Ett vanligt paraply erbjuder ett visst skydd, men inte tillförlitligt. Även om det skapar skugga runt kroppen blockerar det inte solens strålar helt.

På marknaden finns det nu paraplyer som är specifikt utformade för att blockera UV-strålar och skydda kroppen under utflykter på stekhet asfalt. Dessa paraplyer, som elegant efterliknar parasoller, är utformade för att blockera UV-strålning och hålla dig säker när temperaturen stiger. De mest effektiva paraplyerna är vanligtvis gjorda av högdensitetstyg, ofta fodrade med en svart eller silverfärgad beläggning som reflekterar en del av solens strålar. Vissa har till och med en UV-skyddsklassning, som UV-skyddande kläder. Ju mer ogenomskinligt tyget är, desto effektivare skugga ger det.

Förutom att filtrera UV-strålar erbjuder dessa paraplyer en omedelbar fördel: de ger en välkommen känsla av svalka. Genom att skapa ett mobilt skuggat område runt kroppen förhindrar de att solen ständigt steker ner på huvudet och gör det lite mer uthärdligt att ta sig runt i stan. En detalj som kan göra hela skillnaden när du måste korsa flera gator mitt på eftermiddagen eller vänta under en busshållplats utan skydd.

I takt med att värmeböljor blir allt vanligare kan denna reflex från Japan mycket väl gå bortom de kulturella kuriositeternas sfär och bli en sommarvana. Ingen tycker ju att det är konstigt att ta på sig en jacka när temperaturen sjunker. Så varför fortsätta att bli förvånad över att se någon öppna ett paraply när solen i sig blir en form av dåligt väder?