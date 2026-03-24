Skådespelerskan Denise Richards delar bilder från sin kosmetiska operation

Den amerikanska skådespelerskan och modellen Denise Richards delade före-och-efter-bilder av sin kosmetiska ansiktsoperation och omfamnade ingreppet fullt ut. Medan vissa internetanvändare berömde hennes ärlighet och tyckte att "resultatet var imponerande", uttryckte andra förvåning eller till och med ogillande och beklagade att "kvinnor fortfarande känner sig tvungna att tillgripa operationer för att hålla sig unga och följa skönhetsstandarder".

Riktad kosmetisk kirurgi

På Instagram publicerade Denise Richards bilder sida vid sida som visar resultatet av hennes förvandling från 2025 som utfördes av Dr. Ben Talei. Den djupa ansiktslyftningen, i kombination med ett tinninglyft i ögonbrynen, övre blepharoplastik, läpplyft och fetttransplantation, ger henne ett "nytt ansikte". "Jag ville få tillbaka saker som de var", sa hon till Allure och betonade att "det inte bara var ytligt arbete, utan riktad kosmetisk kirurgi".

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av 𝐁𝐞𝐧 𝐓𝐚𝐥𝐞𝐢, 𝐌𝐃 Ansiktsplastikkirurg (@drbentalei)

En strategi "mot stigmatisering"

Denise Richards är medveten om stigmatiseringen kring kvinnor som väljer kirurgi framför "naturligt åldrande" och vill normalisera dessa val . "Vi växte upp tillsammans på 90-talet, det är dags att dela med oss av vad vi egentligen gör", säger hon och avfärdar tanken att det är tabu. Enligt henne är det helt acceptabelt att genomgå kosmetisk kirurgi och att prata om det öppet, för att avmystifiera problemet och förhindra att det blir en skamlig hemlighet.

Blandade reaktioner på sociala medier

Medan många applåderar Denise Richards uppriktighet och beundrar resultatet, uttrycker andra förvåning, eller till och med kritik, och beklagar att samhället fortsätter att pressa kvinnor att tillgripa kirurgi för att bevara ett "evigt ungdomligt" utseende och följa skönhetsstandarder.

Ingreppet har dock också fått avsevärt beröm. Kommentarer nämner ett "perfekt ansiktslyft", vilket framhäver det naturliga resultatet och den enkla, glödande effekten. Många berömmer dess transparens, vilket står i skarp kontrast till den vanliga förnekelsen bland kändisar gällande denna typ av ingrepp. Flera påpekar att det att öppet dela detta val hjälper till att avstigmatisera kosmetisk kirurgi och visar att det är möjligt att ta ansvar för sina beslut utan skam.

Genom att öppet dela med sig av resultaten av sin kosmetiska operation visar Denise Richards slutligen en nivå av ärlighet som fortfarande är sällsynt i Hollywood. Hennes vittnesmål bidrar till en bredare debatt om kvinnors frihet att kontrollera sin image utan att döma eller ha motstridiga förväntningar på åldrande.