"Det är din kropp": Amanda Seyfried stöder Sydney Sweeney mot kritiken mot hennes figur

Den amerikanska skådespelerskan, modellen och sångerskan Amanda Seyfried har försvarat sin motspelare, skådespelerskan och producenten Sydney Sweeney, i "The Housekeeper", mot den ständiga kritik hon möter för sitt utseende. I programmet "Clique " berömde Seyfried Sweeneys självförtroende i att självsäkert omfamna sina kurvor.

Ett starkt budskap mot kroppsskamning

När Amanda Seyfried fick frågan om den återkommande kritiken mot Sydney Sweeney ("Euphoria", "White Lotus") sa hon : "När jag ser henne verkar hon helt bekväm i sin egen hud, och jag känner att hon hyllar sin egen kropp. Hon är en kvinna som hyllar sin kropp på ett helt hälsosamt och vackert sätt." Skådespelerskan förklarade till och med att hon råder sin dotter : "Det är din kropp, du har kontroll över den. Den är vacker oavsett vad, så om du vill visa upp den, kör på. Det är vad Sydney gör."

Sydney Sweeney, ett huvudmål för kritik

Sydney Sweeney, genombrottsstjärnan i "Euphoria" och "All But You", gör sig bemärkt med varje framträdande, men får också ta emot sexistiska kommentarer om sin urringning. Amanda Seyfried visar upp sin talang och motståndskraft inför denna giftiga press.

Med sitt tal "It's Your Body" ger Amanda Seyfried ett kraftfullt systerligt stöd till Sydney Sweeney. Genom att blanda humor och ett budskap om egenmakt påminner hon oss om att det inte är en provokation att bära kläder som framhäver dekolletaget eller kroppen, utan en grundläggande rättighet. Denna skådespelersduo inspirerar oss med sin solidaritet.