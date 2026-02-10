Varför skapar Dua Lipas foto med potatischips så mycket diskussion i Frankrike?

Den brittisk-albanska-kosovanska sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa delade nyligen en bild på Instagram på sin kundkorg innehållande flera påsar med det franska märkets chips, vilket skapade en överraskande uppståndelse på sociala medier och i franska medier. Denna enkla ögonblicksbild gav det bretonska snacksmärket oväntad exponering.

Ett enkelt inlägg, en enorm inverkan

Den 9 februari 2026 publicerade Dua Lipa en serie foton på sitt Instagramkonto , inklusive ett av en korg fylld med potatischips av märket Brets i olika smaker. Ingenting annat indikerade var fotot togs eller i vilket sammanhang. För många franska internetanvändare fångade denna detalj omedelbart deras uppmärksamhet: närvaron av en länge älskad lokal produkt i en global konstnärs vardag uppfattades som en lekfull och smickrande blinkning till en fransk specialitet.

[bildtext-id="attachment_434481" align="aligncenter" width="820"] @dualipa/Instagram[/bildtext]

En kollektiv och road reaktion

I Frankrike tog internetanvändare, mediebolag och till och med varumärkeschefer emot evenemanget med humor och entusiasm, och lyfte fram kontrasten mellan sångarens internationella berömmelse och enkelheten hos en påse chips. Denna blandning av det ovanliga och lokala igenkännandet bidrog till att göra fotot till ett allmänt delat samtalsämne.

Ett bretonskt varumärke i rampljuset

Brets, ett företag baserat i Pontivy och verksamt i flera decennier, hade sannerligen inte förväntat sig så bred uppmärksamhet utöver sina vanliga kanaler. Företagets VD förklarade att han var förvånad över reaktionerna, som framför allt kom genom meddelanden från kunder och vänner. För varumärket är det ett "stort intresse", även om den konkreta effekten på försäljningen fortfarande är svår att mäta. Brets publicerade genast bilden igen för egen räkning, och utnyttjade humoristiskt denna oväntade exponering.

I slutändan illustrerar denna situation hur betydelsefull en enda bild publicerad av en kändis med tiotals miljoner följare på sociala medier kan vara för ett varumärke, även ett litet eller lokalt sådant. I sociala mediers tidsålder suddas gränsen mellan traditionell marknadsföring och virala fenomen alltmer ut: en ögonblicksbild av vardagen kan föra en produkt in i den globala rampljuset.