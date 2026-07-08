Vid 37 års ålder förkroppsligar modellen Candice Swanepoel perfekt trenden med "casual luxury".

Den sydafrikanska modellen Candice Swanepoel delade en somrig look på Instagram som omfamnar en av de hetaste trenderna just nu: "avslappnad lyx". I en elfenbensfärgad ensemble från topp till tå, både mysig och sofistikerad, fängslade hon sina följare.

En total elfenbenslook

I det här inlägget valde Candice Swanepoel en monokrom ensemble i en delikat elfenbensfärgad ton på det tredje fotot. Hon bar en ribbad minikjol i kombination med en matchande löst sittande topp. Över detta bar hon en lång kashmirkofta i samma krämfärg, vilket gav silhuetten en mysig och omslutande touch. En subtilt elegant och perfekt utförd benvit färgskala.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Candice (@candiceswanepoel)

Trenden med "avslappnad lyx"

Denna look illustrerar perfekt den ständigt växande trenden med "casual luxury" eller "athleisure". Konceptet? Att lyfta bekväma plagg, lånade från sport- och loungewearvärlden, till statusen av genuina modekläder. Mjuka tyger, böljande snitt och neutrala toner kombineras för ett resultat som är både mysigt och sofistikerat. Genom att välja en elfenbensfärgad palett och lyxiga material som kashmir har Candice Swanepoel skapat en särskilt elegant version av denna trend, med en perfekt balans mellan komfort och elegans.

Fansen vann över

Inte helt oväntat utlöste inlägget en våg av entusiastiska reaktioner. I kommentarerna överöste internetanvändare Candice Swanepoel med komplimanger. "Helt enkelt oemotståndlig", "När vi pratar om skönhet är du den första personen som kommer att tänka på", var bara några av de många beundrande meddelandena. Alla dessa reaktioner bekräftar Candice Swanepoels bestående popularitet, som har miljontals följare.

Med denna elfenbensfärgade look från topp till tå bevisar Candice Swanepoel att elegans och komfort kan gå hand i hand. Hon lyfter trenden "casual luxury" och skapar en look som är både mysig och raffinerad. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att glädja hennes fans, som alltid är ivriga att se hennes stil.