Vid 45 delar Jessica Alba med sig av en glimt av sin soliga semester.

Léa Michel
@jessicaalba / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan och entreprenören Jessica Alba delade en solig glimt av sin senaste semester på Instagram, i en idyllisk tropisk miljö. Mellan spektakulära landskap och stunder av avkoppling erbjöd hon sina följare en paus fylld av solsken och lugn.

En tillflyktsort i en paradisisk miljö

För den här tjejsemestern bosatte sig Jessica Alba vid vad som verkar vara Nā Pali-kusten på ön Kauai, Hawaii – en plats hon tidigare beskrivit som en av sina favoriter. På bilderna utstrålar hon glädje, poserande vid ingången till en havsgrotta, med utsikt över imponerande klippformationer och glittrande blått vatten. Iklädd en stor stråhatt och solglasögon poserar Jessica Alba lekfullt tillsammans med en vän (Jen Kroog Rosenberg) i en tydligt avslappnad och glädjefylld atmosfär.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Jessica Alba (@jessicaalba)

En vistelse med fokus på välbefinnande

Bortom landskapet kändes denna semester som en föryngrande reträtt. På ett av bilderna syns Jessica Alba mediterande, sittande på en sten vid en bäck, med två stenar i handen och blicken fäst vid den omgivande vegetationen. En lugnande bild, trogen Jessica Albas image, då hon är djupt engagerad i välbefinnande. Mellan frodig natur och stunder av lugn förkroppsligar denna resa tydligt andan av att koppla bort sig.

En uppfylld kvinna och skådespelerska

Utöver denna semester verkar Jessica Alba njuta av en lugn och givande period. Som trebarnsmamma jonglerar skådespelerskan framgångsrikt sin karriär och entreprenöriella satsningar och leder sitt varumärke, The Honest Company. Efter att ha blivit känd på skärmen innan hon blev en framgångsrik affärskvinna, odlar hon nu en balans mellan sitt yrkesliv, familj och privattid, vilket denna semester visar.

Med denna glimt av hennes semester på Hawaii kickstartar Jessica Alba en sommar av ren avkoppling. Mellan idylliska landskap, meditation och möten med naturen bevisar skådespelerskan att hon vet hur man njuter av ögonblicket. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att glädja hennes fans.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Sångerskan Tyla har en slående look i en spetsklänning
Article suivant
Kylie Jenner njuter av den italienska solen med en slående sommarlook

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Lindsay Lohan återupplivar mikrokostymtrenden med en "kontorsiren"-look

Den amerikanska skådespelerskan Lindsay Lohan skapade furore i New York i en vintage-mikrokostym, bestående av en kort jacka...

Kylie Jenner njuter av den italienska solen med en slående sommarlook

Den amerikanska reality-TV-personligheten, affärskvinnan och influencern Kylie Jenner delade en serie soldränkta bilder från Italien, i en minimalistisk...

Sångerskan Tyla har en slående look i en spetsklänning

Den sydafrikanska sångerskan Tyla delade en serie bilder från en modefotografering på Instagram, där hon visade upp en...

Vid 37 års ålder förkroppsligar modellen Candice Swanepoel perfekt trenden med "casual luxury".

Den sydafrikanska modellen Candice Swanepoel delade en somrig look på Instagram som omfamnar en av de hetaste trenderna...

Sofia Vergara visar sitt stöd för sitt land i en selfie som väcker reaktioner.

För att markera FIFA World Cup™ 2026 publicerade den colombiansk-amerikanska skådespelerskan, modellen, producenten och programledaren Sofia Vergara en...

I Biarritz återinför Kristen Stewart kombinationen av klänning och shorts.

Den amerikanska skådespelerskan, regissören och artisten Kristen Stewart har aldrig varit rädd för att bryta mot moderna trender....