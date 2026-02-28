Search here...

Vid 51 års ålder lyser Penélope Cruz upp London i en skulptural svart klänning

@penelopecruzoficial/Instagram

Den spanska skådespelerskan Penélope Cruz, som just nu marknadsför filmen "The Bride!" av Maggie Gyllenhaal, satte Londons gator i brand med en spektakulär kreation av Jacquemus från höstkollektionen 2026. Denna lilla svarta klänning med djup halsringning och en kjol av fransade band framhävde hennes figur.

En skapelse för hösten 2026

Penélope Cruz bar en figurnära, långärmad bodyklänning med en fåll gjord av trasiga band som dansade i varje steg, och en markant rund halsringning. Eleganta pärlörhängen och minimalistiska svarta pumps kompletterade den sofistikerade looken, medan hennes nya asymmetriska bob med sidosvept lugg inramade hennes ikoniska ansikte.

Signatur bronsfärgad rökig makeup

Penélope Cruz valde en intensiv look: grafisk svart eyeliner, skimrande bronsfärgad ögonskugga och matta, rosiga, nude läppar, vilket framhävde hennes ikoniska hondjursögon. Den Oscarsbelönade skådespelerskan visade återigen sin absoluta mästerskap inom tidlös elegans.

Triumferande marknadsföring av "Bruden!"

Denna resa till London är en del av reklamturnén för "Bruden!", det mycket efterlängtade projektet som följer på hennes senaste framgångar. Penélope Cruz bekräftar sin status som en tidlös modeikon, där hon utan ansträngning blandar avantgardistisk haute couture med naturlig elegans.

I slutändan överskrider hennes magnetiska närvaro generationer och påminner oss om varför hon är en av världsfilmens största stjärnor, kapabel att sätta eld på vilken röda mattan som helst.

