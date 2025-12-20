Search here...

Kim Kardashian avslöjar sitt favoritknep för att (nästan) aldrig mer bära BH

Léa Michel
@kimkardashian/Instagram

Kim Kardashian avslöjade nyligen sin "hemlighet" för att bära ultralågt skurna toppar utan BH, samtidigt som de bibehåller stöd och elegans. Ett smart litet knep som mycket väl kan revolutionera din garderob.

Hacket som orsakar sensation

I en video som publicerats på Instagram delade Kim Kardashian med sig av vad hon kallar sitt "världens favoritknep" för att skapa illusionen av att inte bära en bh. Hennes hemliga vapen? Seamless Sculpt Deep Plunge Bodysuit, en skulpterande bodysuit med en mycket djup urringning. Enligt henne kombinerar detta plagg stöd och täckning, samtidigt som det ger intrycket av en naturligt fri byst under kläderna. Perfekt för toppar eller kavajer med "vågade" snitt, denna bodysuit undviker synliga band eller byglar som kan störa plaggets böljande linjer.

Bodydräkten alla pratar om

Kim Kardashian visar upp en väldigt specifik stil: en bodysuit från sitt märke Skims, designad för att förbli osynlig samtidigt som den subtilt formar silhuetten. Framsidan är lätt för att undvika obehag, medan baksidan erbjuder flera bäralternativ: raka band som ett linne eller en halterneck för mer stöd. I sin video bär Kim Kardashian den under en kavaj, vilket skapar en djup V-ringning som sträcker sig långt nedanför linjen på en traditionell bh. "Ingen bh"-effekt är omedelbar, elegant och naturlig.

Hur Kim bär den dagligen

Kim nöjer sig inte med bara ett användningsområde: hon visar att bodyn kan anpassas till olika tillfällen.

  • Under en åtsittande kavaj, för en djup halsringning, men perfekt kontrollerad.
  • Under en väldigt urringad aftonklänning, där minsta lilla kant av en bh skulle kunna förstöra utseendet.

Hon nämner dock att vissa tillfällen kan kräva mer tekniska lösningar, som tejp eller självhäftande system, men för vardagsbruk föredrar hon den här bodyn för dess komfort och enkelhet. Hon medger till och med att hon har rekommenderat den till sina vänner, som uppskattar att kunna bära mycket avslöjande kläder samtidigt som de bibehåller perfekt stöd.

Ett måste inför helgerna?

Med sin "ingen BH"-effekt, strömlinjeformade silhuett och djärva halsringningar sticker denna bodysuit ut som ett mångsidigt och praktiskt plagg. Bärs ensam eller under en kavaj, låter den dig leka med även de mest "riskfyllda" skärningarna utan att offra komfort eller stöd.

Det är dock viktigt att komma ihåg en viktig sanning: ingen behöver en perfekt stödd eller skulpterad byst för att känna sig vacker och självsäker. Vissa väljer att inte bära bh alls, eller att inte använda en formande body, och det är helt okej. Varje kropp är vacker på sitt eget sätt, och den "perfekta" illusionen som skapas av vissa kläder är valfri, inte obligatorisk.

Kort sagt, Kim Kardashians Seamless Sculpt Deep Plunge Bodysuit är ett praktiskt knep för dig som älskar urringning utan krångel. Men den verkliga lärdomen är att mode ska anpassa sig till dig, inte tvärtom. Oavsett om du väljer att följa Kims knep eller låta din byst andas fritt, är det viktigaste att du mår bra i din egen hud.

