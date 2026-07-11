Kritiserad för sin vikt öppnar denna skådespelerska upp om den "body shaming" hon har upplevt.

Den berömda indiska skådespelerskan Madhuri Dixit, en framstående figur i Bollywood, öppnade upp i en intervju med News18 om den kroppsskamning hon har upplevt, särskilt i början av sin karriär. Hennes vittnesmål belyser den ständiga press som kvinnors kroppar utsätts för, inklusive inom filmindustrin.

Ansågs vara "för smal" i början

När hon började sin karriär på 1980-talet fick Madhuri Dixit snabbt kommentarer om sitt utseende. Vid den tiden ansågs hon vara "för smal". "De tyckte att jag var för smal. De brukade säga: 'Ge henne något att äta'", minns hon. Enligt Madhuri Dixit utsätter sig tyvärr statusen som offentlig person oundvikligen för den här typen av kommentarer: "Folk är väldigt snabba att döma."

Ett ständigt omdöme, i båda riktningarna

För skådespelerskan är fällan att inget alternativ verkar skona kvinnor. "Du blir dömd om du går upp i vikt, du blir dömd om du går ner i vikt", sammanfattar hon. Madhuri Dixit pekar på ett särskilt utbrett problem i sitt land, där kommentarer om kroppsuppfattning görs rakt på sak från första stund i ett möte. Denna brutala uppriktighet, betonar hon, "lämnar lite utrymme för vänlighet".

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Sociala medier, en försvårande faktor

Madhuri Dixit menar dock att hon på sätt och vis var skyddad av sin era. I hennes tidiga dagar gjorde avsaknaden av sociala medier och en "trollkultur" dessa bedömningar mindre hörbara . "Kritiken fanns redan, men vi hörde den inte eftersom det inte fanns några sociala nätverk", förklarar hon. Idag, beklagar hon, "gör anonymiteten det möjligt för alla att säga vad som helst, vilket förstärker räckvidden av dessa attacker."

Självkärlek som ett svar

Inför denna press förespråkar skådespelerskan en enkel lösning: självkänsla. Enligt henne är det bättre att fokusera på det man älskar att göra och sina passioner, snarare än på andras åsikter. "Tanken är att älska sig själv", bekräftar hon. Det är råd hon följer själv, håller fokus på sitt arbete och sätter illvilliga kommentarer i perspektiv.

En karriär som alltid är på topp

Detta vittnesmål kommer samtidigt som Madhuri Dixit hyllas för sin senaste film, en komedi som släppts på en streamingplattform, vars humor åtföljs av en kritik av de bedömningar kvinnor möter. En roll som resonerar med hennes egna erfarenheter och bekräftar långvarigheten hos en karriär som började för mer än fyrtio år sedan.

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Genom att dela med sig av sina erfarenheter påminner Madhuri Dixit oss om att kroppsskamning drabbar alla kvinnor, oavsett status eller berömmelse. Hennes budskap är dock resolut positivt: vägra att definieras av andras blickar och gör självkärleken till en sann sköld. Ett kraftfullt budskap som resonerar långt bortom den indiska filmens gränser.