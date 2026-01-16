Search here...

"För fet, för ung": Drew Barrymore uttalar sig om kroppskritik vid 50.

Drew Barrymore, som blev internationellt känd vid 7 års ålder i filmen E.T. the Extra-Terrestrial, växte upp i rampljuset – men också under ständig granskning. Som gäst i sin egen talkshow, The Drew Barrymore Show , delade skådespelerskan känslosamt med sig av hur tidigt dömandena om hennes utseende började.

Fyra decennier av kamp för att älska varandra

Vid bara 10 års ålder kallades hon redan för "för tjock", "inte tillräckligt blond" eller "för ung". Dessa kommentarer, som kom från vuxna inom filmbranschen, påverkade henne djupt. När Drew Barrymore tittade på ett foto av sig själv som barn, anförtrodde hon att hon mindes en känsla av förvirring och sorg: "Jag visste inte längre vad jag skulle vara för andra människor."

Idag, med utgångspunkt i sin personliga och professionella resa, säger Drew Barrymore att det tog henne fyra decennier att befria sig från dessa påtryckningar. Den amerikanska skådespelerskan, producenten, författaren, regissören, programledaren och affärskvinnan talar om en "inre kamp", som utkämpas dagligen, för att äntligen tro att hon förtjänar lycka. Hon påminner oss om att denna väg inte är linjär: tvivel kan dyka upp igen i alla åldrar, men det viktigaste, enligt henne, är att lära sig att "rädda sig själv". Drew Barrymore betonar ett kraftfullt budskap om emotionell autonomi: varje person kan sätta sina egna gränser inför kritik och vägra att låta andra "äta upp deras glädje".

Ett budskap om hopp för de yngsta

Skådespelerskan talar direkt till unga människor som möter liknande påfrestningar och strävar efter att vara en källa till tröst. "Du är inte ensam", insisterar hon. Drew Barrymore uppmuntrar dem att sluta försöka behaga alla och istället hitta en form av frihet genom att lära sig att älska sig själva som de är. Hon avslutar med en ton av hopp: "Återuppbyggnad är alltid möjligt." Även när man är trasig kan man läka och, när man väl är läkt, hjälpa andra att göra detsamma. För Drew Barrymore är denna cirkel av vänlighet en viktig form av emotionell hälsa.

Genom att återuppleva sitt smärtsamma förflutna erbjuder Drew Barrymore ett vittnesbörd som är både intimt och universellt: de skönhetsnormer som införts från ung ålder kan lämna bestående sår, men motståndskraft och självmedkänsla låter dem läka. Hennes budskap talar till alla generationer: "sann skönhet" ligger i självacceptans, fri från andras blickar.

Denna fröken fängslar med sin spetsoutfit på röda mattan

