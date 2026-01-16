"Hon ser ut att vara 20": Den här sångerskan firar sin 30-årsdag med stil

Jennie Kim, global K-popikon och medlem i K-pop-tjejgruppen BLACKPINK, har precis nått en milstolpe: sin 30-årsdag, som hon firade den 16 januari 2026. Känd för sin unika stil och oemotståndliga karisma, markerade sångerskan händelsen med en touch av humor och förfining, trogen sin image.

En konstnär på toppen av sin karriär

På Instagram delade Jennie en kort video inspirerad av en viral trend: ett ljus tänt som en cigarett, en söt tårta dekorerad med Cinnamoroll – en älskad Sanrio-karaktär – allt till rytmen av den berömda låten "Feeling Good". En lekfull blinkning till den frihet hon förkroppsligar.

Detta firande kommer vid en särskilt givande tidpunkt för Jennie. Mitt under sin Deadline World Tour med BLACKPINK – vars sista show äger rum den 26 januari i Hongkong – fortsätter hon att samla framgångar. Vid Golden Disc Awards 2025 triumferade hon och vann fyra priser, inklusive den mycket prestigefyllda titeln Årets artist. Och 2026 ser lika lovande ut: gruppen förbereder lanseringen av sitt minialbum "Deadline", som är planerat till den 27 februari. Jennie verkar därmed kombinera mognad och kreativitet och befäster sin status som en global ikon bortom K-popens gränser.

En naturlig och tidlös elegans

Genom sitt födelsedagsinlägg ger Jennie en sällsynt glimt av hennes personlighet borta från rampljuset. Hennes fans hyllade detta intima ögonblick och lyfte fram hur den unga kvinnan utstrålar självförtroende och lugn. "Hon ser ut som 20", kommenterade vissa användare, charmade av hennes naturliga elegans. Jennie bevisar därmed att vid 30 mäts uppfyllelse inte i siffror, utan i friheten att vara sig själv, att odla sina passioner och att gå framåt med självförtroende och äkthet.

Med internationella framgångar, nya musikaliska projekt och ett innerligt födelsedagsfirande går Jennie Kim in i sitt tredje decennium på rätt fot. Mer än någonsin förkroppsligar hon en generation av fria, eleganta och visionära artister som omdefinierar kändisskapets koder samtidigt som de förblir sanna mot sig själva.