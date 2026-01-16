Search here...

"Kvinnor blir tjocka": hans kommentar om en skådespelerskas kropp väcker upprördhet online

@ellefanning/Instagram

En viral kommentar om den amerikanska skådespelerskan Elle Fannings kropp vid Golden Globes 2026 har återuppväckt debatten om fetfobi, kroppsskamning och de orättvisa skönhetskrav som ställs på kvinnor. På en video av skådespelerskan skrev en internetanvändare: "Kvinnor blir feta", vilket utlöste en våg av upprördhet online.

En kommentar som satte internet i brand

Många användare reagerade omedelbart, förlöjligade meddelandets författare och fördömde den omotiverade grymhet som riktades mot en kvinnas kropp. Vissa personer svarade med sarkastiska kommentarer som : "Postade dina kycklinglår detta?" , vilket belyser ironin i kritikern som vågar döma någon annans utseende.

Andra skrev att ”Män blir mindre”, och vände tillbaka stigmatiseringen på de som kommenterar kvinnors kroppar som om det vore ett legitimt offentligt ämne. Denna omvändning belyser hur sårande kommentarer om fysiskt utseende kan vara.

Djupt orättvisa skönhetsnormer

Denna kontrovers illustrerar främst hur orättvisa skönhetsstandarder fortfarande finns för kvinnor. De utvärderas, bedöms och kommenteras ständigt utifrån sin vikt, figur eller ålder, ofta mycket mer än sin talang eller sitt arbete. Sociala medier förstärker detta fenomen genom att erbjuda en plattform för anonyma kritiker som känner sig berättigade att kommentera varje detalj i den kvinnliga kroppen.

Förutom att vidmakthålla en orealistisk bild av den "ideala" kroppen skapar dessa normer en konstant press: att inte gå upp i vikt, att inte åldras, att inte förändras. Den här typen av anmärkning – "Kvinnor blir feta" – reducerar kvinnor till sitt utseende, som om deras värde berodde på en siffra på vågen eller en klänningsstorlek.

När internet svarar och försvarar sig

Denna kommentar väckte upprördhet, delvis för att ett stort antal internetanvändare nu vägrar att låta den här typen av uttalanden gå obesvarade. De ironiska reaktionerna och kritiken av budskapet visar en växande medvetenhet: det är inte längre acceptabelt att behandla kvinnors kroppar som objekt för ständig offentlig bedömning.

I den här typen av kontroverser blir sociala medier ett utrymme för solidaritet, där många försvarar den utsatta individen och fördömer dubbelmoral. Det är en påminnelse om att kroppar förändras, att varje kroppstyp förtjänar respekt och att ingen främling bakom en skärm har rätt att bestämma vem som är "för" detta eller "inte tillräckligt" det där.

Kontroversen kring denna kommentar om Elle Fanning visar hur en enda mening kan sammanfatta ett helt system av orättvisa normer som påtvingas kvinnor. Genom att reducera en skådespelerska till "Kvinnor blir feta" avslöjar internetanvändaren det normaliserade våldet i hur kvinnokroppen ses. De upprörda reaktionerna tyder dock på en förändring: fler och fler människor avvisar dessa påbud och fördömer kroppsskamning.

