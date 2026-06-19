Åtta månader gravid, denna före detta cheerleader återupplivar en kultkoreografi

Julia P.
@kelcey_w / Instagram

Att vara gravid i åttonde månaden hindrar henne inte från att bjuda på en show. Kelcey Wetterberg, tidigare cheerleader för Dallas Cowboys, glattade sina följare genom att upprepa en av sitt tidigare lags mest ikoniska koreografier – och allt detta medan hon var i sin tredje trimester av graviditeten.

En kultkoreografi under graviditeten

I en video som delas på Instagram börjar den blivande mamman med att säga, med självironiskt humor: "Jag skulle göra vad som helst för att få ut det här barnet." När hennes man svarar "Vad som helst?" , börjar hon sedan med den berömda "Thunderstruck"-koreografin av Dallas Cowboys Cheerleaders.

Med armarna uppe, huvudkast, ett steg i marken och en rufsning med håret: Kelcey Wetterberg, klädd i en marinblå, kort t-shirt i lagets färger, utför de ikoniska rörelserna längs en fotbollsplan. En prestation som hyllas för sin vitalitet, bara veckor före förlossningen.

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Ett inlägg delat av Kelcey Wetterberg (@kelcey_w)

En nickning till "Amerikas älsklingar"

Den här videon är allt annat än vanlig. Kelcey Wetterberg gjorde den för att hedra den tredje säsongen av Netflix-serien "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders", som inledde hennes karriär. "Lite som ingen bad om", skämtade hon i bildtexten och tillade att hon såg fram emot att se säsongen tillägnad sina tidigare lagkamrater. De reagerade snabbt: "Hur gör du det, Kelcey? Jag är rädd", "Superwoman", var bara några av de beundrande kommentarerna.

En lycklig graviditet

Bakom kulisserna njuter Kelcey Wetterberg uppenbarligen av en lycklig tid. Hon väntar sitt första barn i juli och tillkännagav sin graviditet i januari förra året, tillsammans med sin make, Nate Crnkovich. I slutet av deras video delar paret till och med ett ömt ögonblick där de håller upp ultraljudsbilder. Denna glädje kommer strax efter deras första bröllopsdag, som de firade i slutet av 2024.

Kelcey Wetterbergs behärskning av dessa koreografier härrör från hennes fem säsonger som center för det prestigefyllda laget, som hon lämnade 2024. Hon anses vara en "All-Star" och fortsätter att stötta laget. Med den här uppfriskande videon bevisar hon att graviditet och energi kan gå hand i hand.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
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