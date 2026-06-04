Shakira gör ett slående framträdande i en skulptural orange klänning

Den colombianska sångerskan och låtskrivaren Shakira valde ett djärvt färgval för att göra ett uttalande. Hon dök upp i en slående, skulptural orange klänning vid lanseringen av "No Drama", den nya utredaren från hennes hårvårdsmärke Isima. Ett modeval som passade perfekt till evenemangets somriga energi.

En skulptural orange klänning

För detta firande valde Shakira en kort, livfull orange klänning med en åtsittande silhuett. Klänningen utmärks av sina strukturerade, korsettinspirerade sömmar, som skapar en ren, grafisk linje, samt en djup halsringning. En diskret utskärning ger en extra dimension. Resultatet: en silhuett som är både modern och arkitektonisk, trogen Shakiras förkärlek för statement-plagg.

Accessoarer som spelar på kontrast

När det gäller accessoarer fortsatte hon med det monokroma temat och bar stora orangefärgade solglasögon som matchade hennes outfit perfekt. Hon bröt dock upp harmonin med ett par vita cowboystövlar, vilket skapade en tydligt trendig kontrast. Hennes långa vågor och mjuka makeup fulländade denna solkyssta look.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Shakira (@shakira)

En konstnär på toppen

Denna utflykt inom modevärlden kommer vid en tidpunkt då Shakira åtnjuter stor framgång. Hon turnerar för närvarande världen runt med sin turné "Las Mujeres Ya No Lloran", som har blivit den mest inkomstbringande latinamerikanska turnén i historien. Mellan musik, mode och entreprenörskap jonglerar "Waka Waka"-sångerskan flera roller med lika stor framgång.

Med sin strukturerade klippning, livfulla färgpalett och kontrasterande accessoarer visade Shakira återigen upp sin oklanderliga stilkänsla och lyfte samtidigt fram sitt hudvårdsmärke. Denna uppvisning av sommarenergi gick verkligen inte obemärkt förbi.