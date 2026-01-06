Vid 52 års ålder visar Heidi Klum upp sin figur i baddräkt

I flera år har Heidi Klum odlat en digital närvaro långt ifrån den konstfärdighet som ofta förknippas med offentliga personer. Mellan glimtar bakom kulisserna av fotograferingar, familjeögonblick och stunder av att släppa taget, har hennes Instagramkonto etablerat sig som en plats där hon suddar ut gränserna mellan glamour och autenticitet.

Sport vid den tropiska poolen

Den typiska Victoria's Secret-ängeln, tysk-amerikanska modellen, TV-värden och skådespelerskan Heidi Klum, delade sin soliga semester med sina 12,7 miljoner följare på Instagram. I början av januari 2026 publicerade programledaren för "Project Runway" en video på sig själv där hon gjorde bicepscurls i en smörgul baddräkt, utan smink, med vågigt askblont hår och silverfärgade pilotsolglasögon.

Bildtexten är slagkraftig: "Let's get to work", inspelad till ett Britney Spears-soundtrack. Heidi Klum tränar förmodligen med ett motståndsband och avvecklar stereotyper som förknippas med kvinnor i femtioårsåldern (mindre aktiva, etc.). Hon utför repetitioner, iklädd en guldkedja och pärlhalsband, i en paradisisk miljö: en infinitypool, havet och berg vid horisonten. Detta val av badkläder och träningskläder illustrerar perfekt hennes filosofi: att hålla sig aktiv även på semestern.

Aktiv semester med Tom Kaulitz

Samma dag publicerade hon en selfie där hon myste med sin man Tom Kaulitz och sin bror Bill Kaulitz på stranden, iklädd rektangulära bruna solglasögon och matchande gula kläder. "Sommar för alltid", skrev hon i bildtexten, vilket förlängde sommaren trots den annalkande vintern 2026. En vecka tydligt präglad av bilder från den gyllene timmen och stunder av gemensam glädje, vilket bekräftade hennes kärlek till varma resmål.

Heidi Klum skakar om saker och ting genom att projicera en naturlig bild. I sina ofiltrerade foton hyllar hon en 52-årig kvinna som dekonstruerar stereotyperna som förknippas med kvinnor i femtioårsåldern – förmodligen mindre aktiva eller mindre synliga. Budskapet är tydligt: välbefinnande är prioritet, oavsett om det innebär att träna eller koppla av i solen. En fri kvinna som lever sin semester på sina egna villkor.