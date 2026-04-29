Bella Hadid väljer en minimalistisk röd strandoutfit

Den amerikanska modellen Bella Hadid sparkade igång sommaren tidigt. Hon publicerade en samling strandbilder på Instagram som omedelbart fick hennes följare att glöda – och siffrorna talar för sig själva.

En röd, bohemisk look

Bella Hadid delade en serie foton från en paradisisk strandmiljö, poserande i ett kristallklart blått hav under en generös sol. Inlägget genererade 548 000 gilla-markeringar, 4 817 delningar och 659 kommentarer inom några timmar – siffror som bekräftar den omedelbara effekten av vart och ett av modellens inlägg på sociala medier.

För denna semester vid havet valde Bella Hadid en röd spaghettibandsklänning, ibland kombinerad med en vit jacka. Guldfärgade armband, iögonfallande halsband och örhängen fulländade looken. Den mest slående detaljen: en mönstrad blå bandana i håret, vilket gav en bohemisk touch till outfiten.

"Sjöjungfrusyster": Fansen är charmade

Kommentarerna strömmade in så fort inlägget publicerades. ”Sjöjungfrusyster”, skrev en kvinna. Enkla reaktioner, men avslöjande för vilken effekt dessa bilder – ljusa och avslappnade – hade. Mycket snabbt följde andra meddelanden, som pendlade mellan beundran och tillgivenhet: ”magnifik”, ”en permanent sommarkänsla”, ”det ser ut som en scen ur en film”. Vissa följare gick ännu längre och frammanade en form av visuell flykt: ”Det känns som att vi är någon annanstans”, kommenterade en användare.

Utöver den enkla komplimangen är det atmosfären som verkar ha fängslat. En mjuk, nästan tidlös estetik, där spontanitet går före iscensättning. Många betonar detta intryck av kontrollerad naturlighet, detta sätt att fånga ett ögonblick utan synbar ansträngning. En diskret men konsekvent entusiasm som bekräftar effekten av Bella Hadids inlägg.

Bella Hadid, sommarens drottning före sin tid

Denna karusell är en del av en serie sommarinlägg av Bella Hadid våren 2026. Samma vecka fotograferades hon också på en yacht i en elfenbensfärgad Chloé-klänning med off-shoulder-detaljer, publicerad av hennes stylist Mimi Cuttrell. Två distinkta världar – vibrerande rött och skinande vitt – men samma mästerskap i sommarstil.

Sammanfattningsvis publicerade Bella Hadid inte bara semesterbilder – hon satte tonen för sommaren 2026. Rött, bohemiskt och soligt = de 548 000 gilla-markeringarna är bara början.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Retro glamour: Den brittiska sångerskan Lily Allen gör en slående modecomeback

Retro glamour: Den brittiska sångerskan Lily Allen gör en slående modecomeback

Den brittiska sångerskan, musikern och skådespelerskan Lily Allen är tillbaka på scen och i rampljuset. För närvarande på...

Popstjärnan Zara Larsson anammar mikroshortsen och skapar furore

Våren 2026 har Zara Larsson gjort mikroshorts till sitt signaturplagg. Den svenska popstjärnan visar ständigt upp ultrakorta looks...

"Magnificent": Skådespelerskan Elizabeth Hurley återupplivar hippiechic-stilen

Den brittiska skådespelerskan, modellen och producenten Elizabeth Hurley hade aldrig tidigare besökt musikfestivalen Stagecoach. För första gången gjorde...

Vid 58 års ålder skapade skådespelerskan Nicole Kidman sensation i en rygglös klänning med en oväntad detalj.

I Biarritz för Chanel Cruise 2026-2027-visningen bevisade den australisk-amerikanska skådespelerskan och producenten Nicole Kidman att en look kan...

Addison Rae poserar med en enkel vintagefjäderboa och orsakar sensation

En rosa fjäderboa, kitten heels – Addison Rae behövde inget mer för att sätta Instagram i brand. Den...

"En verklig Barbie": denna atlet som blev modell fascinerar internetanvändare

På planen är hon en av de bästa rebounderna i WNBA:s historia. Utanför planen har hon blivit en...