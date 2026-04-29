Bella Hadid väljer en minimalistisk röd strandoutfit

Den amerikanska modellen Bella Hadid sparkade igång sommaren tidigt. Hon publicerade en samling strandbilder på Instagram som omedelbart fick hennes följare att glöda – och siffrorna talar för sig själva.

En röd, bohemisk look

Bella Hadid delade en serie foton från en paradisisk strandmiljö, poserande i ett kristallklart blått hav under en generös sol. Inlägget genererade 548 000 gilla-markeringar, 4 817 delningar och 659 kommentarer inom några timmar – siffror som bekräftar den omedelbara effekten av vart och ett av modellens inlägg på sociala medier.

För denna semester vid havet valde Bella Hadid en röd spaghettibandsklänning, ibland kombinerad med en vit jacka. Guldfärgade armband, iögonfallande halsband och örhängen fulländade looken. Den mest slående detaljen: en mönstrad blå bandana i håret, vilket gav en bohemisk touch till outfiten.

"Sjöjungfrusyster": Fansen är charmade

Kommentarerna strömmade in så fort inlägget publicerades. ”Sjöjungfrusyster”, skrev en kvinna. Enkla reaktioner, men avslöjande för vilken effekt dessa bilder – ljusa och avslappnade – hade. Mycket snabbt följde andra meddelanden, som pendlade mellan beundran och tillgivenhet: ”magnifik”, ”en permanent sommarkänsla”, ”det ser ut som en scen ur en film”. Vissa följare gick ännu längre och frammanade en form av visuell flykt: ”Det känns som att vi är någon annanstans”, kommenterade en användare.

Utöver den enkla komplimangen är det atmosfären som verkar ha fängslat. En mjuk, nästan tidlös estetik, där spontanitet går före iscensättning. Många betonar detta intryck av kontrollerad naturlighet, detta sätt att fånga ett ögonblick utan synbar ansträngning. En diskret men konsekvent entusiasm som bekräftar effekten av Bella Hadids inlägg.

Bella Hadid, sommarens drottning före sin tid

Denna karusell är en del av en serie sommarinlägg av Bella Hadid våren 2026. Samma vecka fotograferades hon också på en yacht i en elfenbensfärgad Chloé-klänning med off-shoulder-detaljer, publicerad av hennes stylist Mimi Cuttrell. Två distinkta världar – vibrerande rött och skinande vitt – men samma mästerskap i sommarstil.

Sammanfattningsvis publicerade Bella Hadid inte bara semesterbilder – hon satte tonen för sommaren 2026. Rött, bohemiskt och soligt = de 548 000 gilla-markeringarna är bara början.