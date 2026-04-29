Retro glamour: Den brittiska sångerskan Lily Allen gör en slående modecomeback

Fabienne Ba.
@lilyallen / Instagram

Den brittiska sångerskan, musikern och skådespelerskan Lily Allen är tillbaka på scen och i rampljuset. För närvarande på sin världsturné "Lily Allen: Performs West End Girl" gör den brittiska sångerskan ett starkt intryck med både sin stil och sin musik, med retrochic scenkläder som omedelbart har fångat uppmärksamhet på sociala medier.

En världsturné efter en dunderartad musikalisk comeback

Turnén "Lily Allen: Performs West End Girl" (hennes femte konsertturné) drog igång den 2 mars 2026 i Glasgow och kommer att resa genom Storbritannien, USA, Kanada, Irland och Australien fram till november 2026. Lily Allen framför sitt femte studioalbum, "West End Girl", som släpps den 24 oktober 2025, i sin helhet och i rätt ordning. En tydligt lyckad satsning: den 14 april i New York sålde hon slut på Radio City Music Hall till en övervägande millennialpublik som gick därifrån med leenden på läpparna.

En retrolook som väckte reaktioner på sociala medier

Under flera datum på sin amerikanska turné uppträdde Lily Allen i en tvådelad ensemble med en tydlig vintage-estetik. En ljusbrun linnetopp, prydd vid halsringningen med krämfärgad blommig spets och en liten rosett i mitten, parades ihop med en högmidjad gul ribbad stickad minikjol och matchande klackar. Med håret uppsatt i en lång bob som var uppsatt i en hög hästsvans och minimal smink lät hon plagget stå i centrum – en lektion i diskret elegans som maximerade den visuella effekten.

På ett annat foto syns Lily Allen i samma topp, den här gången klädd under en vit sammetskimono med fjäderkant och manschetter, i kombination med en delvis synlig krämfärgad spetskjol och beige sandaler med remmar. Ljusrosa tunna glasögonbågar kompletterade en look någonstans mellan en pinuppa från 1950-talet och hjältinnan i en brittisk romantisk komedi från 1990-talet.

Billboard och Variety är charmade

Billboard, den amerikanska veckotidningen tillägnad musikbranschen, berömde Lily Allens framträdande i New York och noterade att trots avsaknaden av hennes gamla hits vann hela lokalen kvar, ett bevis på att "West End Girl" lever upp till sina löften live.

Den amerikanska underhållningsbranschtidningen Variety beskrev showen som "full av kvinnlig ilska och teatralitet, där kläderna blir både berättande kostymer och stilistiska uttalanden." Nästa stopp: Madison Square Garden i New York, 3 september 2026.

Kort sagt, Lily Allen är långt ifrån "känd som hon brukade vara" – som hon ironiskt nog sjunger i "Dallas Major". Med sitt album "West End Girl" och scenlooker som genererar lika mycket uppmärksamhet som musiken bekräftar hon en triumferande återkomst på alla fronter.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Article suivant
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

