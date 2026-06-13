I en minimalistisk look drar Katie Holmes alla blickar till sig i New York

Den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten Katie Holmes har återigen bevisat att hon är en av de mest eleganta gestalterna inom amerikanskt mode. Hon skapade nyligen furore på Tribeca Festivals konstnärsmiddag i New York. Och hennes outfit – en look helt från ett stort parisiskt modehus – utlöste omedelbart en mängd kommentarer.

Ett linnelinne med kristallkrage

För denna uppmärksammade kväll valde Katie Holmes ett enkelt linnelinne i en mjuk, ljus nyans någonstans mellan guld och beige. Halsringningen pryds av en diskret kant broderad med kristaller. Detaljen som gör hela skillnaden är snittet. Istället för att välja den åtsittande versionen av linnet, som har blivit ett stapelvara på röda mattan 2026, föredrog Katie Holmes en lösare silhuett som mjukt omsluter kroppen utan att dra åt den. Detta val ger looken en omedelbart avslappnad, nästan avslappnad känsla, trots evenemangets storslagenhet.

Vida byxor, deras svarta signatur

För att komplettera linnet förblev skådespelerskan trogen ett av sina favoritplagg: svarta byxor med vida ben och en bred, böljande skärning. Det är en silhuett hon har burit flitigt de senaste säsongerna, från modelanseringar till prisutdelningar, vilket gör den till en av hennes mest igenkännliga stilsignaturer.

Det element som lyfter silhuetten är bältet. Från det franska modehusets vår-/sommarkollektion 2026 har det en djup chokladfärg som subtilt bryter mot den neutrala paletten i resten av outfiten. En till synes liten detalj, men en som visuellt strukturerar hela silhuetten.

Pumps med häl och en rund väska

När det gäller skor valde Katie Holmes en av modehusets mest igenkännbara koder: pumpsen med låg tå, med sin krämbeige ovandel och kontrasterande vita tå. Detta ikoniska plagg ger looken både en couture-känsla och en stark grafisk touch. Dessa pumps, som har omtolkats i årtionden, är bland de klassiker som modeentusiaster känner igen vid första anblicken.

I handen bär skådespelerskan en strukturerad axelväska med rundad form, typisk för säsongens design. Detta plagg, som introducerades vid den senaste vår-/sommarvisningen i Paris, visar sig redan vara ett av årets mest eftertraktade plagg.

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Katie Holmes minimalistiska konst

Detta framträdande fick så mycket uppmärksamhet eftersom det perfekt illustrerar den stilfilosofi som Katie Holmes har odlat i flera år. Tillsammans med sin mångårige stylist Brie Welch har skådespelerskan gjort couture-minimalism till ett sant signatur. Långt från extravaganserna på vissa röda mattor föredrar hon konsekvent viktiga plagg – linnen, vita skjortor, raka jeans, strukturerade kappor – vilket hon lyfter fram genom det exakta valet av tyger och snitt.

Med den här looken levererar Katie Holmes ännu en demonstration av den mest förföriska elegans hon kan åstadkomma. Och hon bekräftar att ett enkelt linnelinne kan räcka för att skapa en silhuett som är både elegant och tidlös.