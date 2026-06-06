Sångerskan Christina Aguilera valde en utskuren klänning under sitt senaste framträdande

Fabienne Ba.
@xtina / Instagram

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Christina Aguilera har aldrig känts mer bekväm i sin egen kropp. Vid ett offentligt framträdande nyligen bar hon en perfekt vit Tom Ford-klänning, vars konstfullt placerade utskärningar omedelbart satte sociala medier i brand.

En vit klänning från Tom Ford

På bilderna som blev virala på X poserar "Genie in a Bottle"-sångerskan självsäkert i en lång, perfekt skräddarsydd vit klänning. Plagget, tillverkat av ett böljande och slätt tyg, följer Christina Aguileras figur utan att begränsa henne.

Vitt, en krävande färg par excellence, spelar en strukturerande roll här: det framhäver frisyren och hyen och ger hela looken en nästan strålande kvalitet. Det är en färg som också passar perfekt till den "sublima popstjärne"-bild som Christina Aguilera har odlat sedan början av 2000-talet.

Djup halsringning och slits: den dubbla signaturen

Två detaljer gör klänningen verkligt speciell. För det första den djupa halsringningen, som skapar en lång vertikal linje mitt i silhuetten. För det andra slitsen. Mycket hög och snett åt sidan, löper den längs kjolen och avslöjar Christina Aguileras ben med varje steg. Denna skärning ger rörelse åt hela silhuetten och skulle inte ha sett malplacerad ut på 1990-talets röda mattor, då XXL-slitsar prydde omslagen till varje modetidning. Den övergripande effekten är en perfekt balanserad silhuett – där varje skärning är exakt placerad och den vita färgen ger en omedelbart förfinad touch.

En ren och effektiv skönhetsbehandling

När det gäller frisyr valde Christina Aguilera enkelhet. Hennes signaturplatinablonda hår var löst uppsatt i långa, mjuka slingor som ramade in hennes ansikte. Detta tillvägagångssätt ger en naturlig känsla till helhetsintrycket.

När det gäller smink ligger fokus på ögonen. Ögonmakeupen framhäver intensiteten i Christina Aguileras ansikte och kompletterar den enkla, minimalistiska frisyren perfekt. På fötterna förlänger höga klackar ytterligare hennes silhuett, som redan är uttänjd av den höga slitsen.

En modesignatur som passar dess DNA

Utöver klädvalet påminner detta framträdande om vad som har varit Christina Aguileras signatur i mer än tjugofem år: ett självförtroende i sin kropp, en smak för så kallade "vågade" snitt och ett sätt att hävda en stark identitet utan att någonsin be om ursäkt.

I en tid då flera av hennes samtida, som den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway eller den mexikansk-amerikansk-libanesiska skådespelerskan, regissören och producenten Salma Hayek, också mångdubblar så kallade "vågade" framträdanden, illustrerar denna Tom Ford-klänning av Christina Aguilera en bredare trend: den av fullt självsäkert mode, i alla åldrar.

Med denna oklanderliga look från Tom Ford levererar Christina Aguilera en mästerklass i stil. En signaturlook som aldrig går ur modet och fortsätter att sätta trenden.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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