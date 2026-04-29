Simone Ashley, i sin strandoutfit, orsakar uppståndelse på sanden.

Fabienne Ba.
@simoneashley / Instagram

Den brittiska skådespelerskan av indisk härkomst Simone Ashley har bytt ut societetsstaden i "Bridgerton" mot en solig strand. Hon fotograferades nyligen för en sommarkampanj – och bilderna cirkulerade snabbt online.

En mycket efterlängtad sommarkampanj

Kändissajten Just Jared delade flera bilder på Simone Ashley poserandes på stranden för en ny Burberry-sommarkapselkollektion på sitt officiella Instagramkonto. De lysande bilderna, tagna utomhus i en kustmiljö, fångade omedelbart uppmärksamheten hos Instagramföljare och modepress.

På bilderna ligger Simone Ashley på mage i sanden, med sitt svarta hår uppsatt i en "wet look" (en frisyr som ger intrycket av att man just kommit upp ur vattnet). En "avslappnad" pose som gör bilderna desto mer slående.

En metallisk look prydd med ett ikoniskt rutmönster

För den här fotograferingen syns Simone Ashley i olika strandkläder från Burberry på bilderna, varvas mellan tvådelade och ett stycke. Bland dem finns ett set i Metallic Cocoa – en gyllene karamellfärg med metalliska detaljer. Toppen, med sin fyrkantiga halsringning, är kantad med ett rutmönster på kanterna och axelbanden. Nederdelarna har samma mönster på fållarna. En ensemble som perfekt blandar sportkläder och elegans.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Just Jared (@justjared)

Simone Ashley, en viktig figur inom mode

Genom serien "Bridgerton", sina framträdanden på catwalken och sina samarbeten med stora modehus etablerade sig Simone Ashley år 2026 som en av de mest eftertraktade brittiska skådespelerskorna i modevärlden. Hennes förmåga att förkroppsliga olika världar – från engelsk aristokrati till soldränkta stränder – gör henne till en särskilt mångsidig och eftertraktad musa.

Sand, sol och ett rutmönster: Simone Ashley förvandlade den här strandfotograferingen till ett sant modeögonblick. En bild som bekräftar varför hon är så efterfrågad långt utanför filminspelningsplatsen.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Bella Hadid väljer en minimalistisk röd strandoutfit
Article suivant
"Jag älskar mitt ärr": Sångerskan Tyla fördömer retuscheringen av hennes fotografier

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

