Bubblegumrosa och en "flytande" effekt: skådespelerskan Salma Hayek presenterar en look som fascinerar

Den mexikansk-amerikansk-libanesiska skådespelerskan, regissören och producenten Salma Hayek behöver inte en röd matta för att skapa en minnesvärd look. På Instagram delade hon en serie bilder vid poolen i en bubblegumrosa klänning med en "flytande" effekt – och hennes följare blev helt hänförda.

En poolklänning värdig ett palats

Plagget är omedelbart igenkännbart: en lång, böljande klänning i bubblegumrosa satin, med en "flytande" effekt som fångar ljuset med varje rörelse. Trekvartsärmarna, V-ringningen och den vida, lätt släpande kjolen ger ensemblen en nästan kunglig känsla – en skarp kontrast till den avslappnade miljön, ett trädäck vid poolen. En silverdetalj i midjan ger en touch av elegans utan att tynga ner silhuetten.

Det som gör looken särskilt fascinerande är dess enkelhet. Inga smycken, inga klackar – bara ett par stora svarta solglasögon och minimal smink som avslöjar en glansig manikyr. Hennes mörka hår föll naturligt i en mittskillnad. Allt med den här looken verkar utformat för att låta klänningen tala för sig själv. Och det är precis det som fungerar.

Lobito och Bowie, medstjärnor i inlägget

Bildtexten till inlägget säger lika mycket som bilderna: "Hundar finns i alla former och storlekar. 🐾 Lobito är min söta, oskiljaktiga följeslagare. Bowie är den nyfikna, energiska och lekfulla valpen." Salma Hayek slappar i en ljusblå soffa med sina två hundar – Lobito, en liten vit hund, och Bowie, en svartvit valp som utforskar terrassen. Ett avkopplande ögonblick filmat med samma enkla elegans som de ståtligaste röda mattorna.

En vecka av stilistiska kontraster

Denna avslappnade look kommer bara några dagar efter Salma Hayeks slående framträdande vid den 12:e Breakthrough Prize-ceremonin i Santa Monica, där hon bar en svart Gucci-klänning med V-ringning, golvlång släp, blommig spets och paljetter, accessoarerad med diamantsmycken och en uppsättning som avslöjade hennes naturligt gråa hår. Från skimrande svart till "flytande" rosa vid vattnet – samma kvinna, två världar, samma mästerskap.

Bubblegumrosa, säsongens färg

Valet av bubblegumrosa är ingen slump i det rådande modelandskapet. Denna nyans, någonstans mellan socker och ljus, har etablerat sig som en av vårens 2026 signaturfärger – bärs både på catwalken och i vardagsgarderober. Kombinerat med en "flytande" satinfinish får den en extra dimension: mer couture, utan att förlora sin mjukhet.

En flytande rosa klänning, mörka solglasögon, två hundar och en solig terrass: Salma Hayek har återigen bevisat att elegans inte känner någon tid eller rum. Och att det ibland är vid poolen som de mest fängslande stilarna avslöjas.