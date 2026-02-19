Search here...

Den här modellen visar upp sin personlighet på catwalken och fängslar sociala medier.

Fabienne Ba.
@summerdirx/Instagram

Under den senaste New York Fashion Week fångade ett uttrycksfullt framträdande på catwalken uppmärksamhet långt bortom modefantaster. Modellen Summer Dirx utmärkte sig med sin självsäkra närvaro, som blev viral på sociala medier. Även om stiltrender alltid är föremål för debatt, var det hennes scennärvaro som utlöste reaktioner från både internetanvändare och branschfolk.

Ett tillvägagångssätt som går bortom konventioner

Summer Dirx väckte uppmärksamhet på 7 For All Mankinds höst/vinter 2026/2027-visning under New York Fashion Week. Det som väckte uppståndelse var inte bara kläderna – inspirerade av 2000-talets estetik – utan även hur hon bar dem på catwalken.

Videor på hennes energiska och självsäkra promenad cirkulerade snabbt online och fick många delningar och entusiastiska kommentarer. Användare berömde en "riktig promenad med personlighet", i kontrast till de mer neutrala stilar som ofta ses i moderna modevisningar.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av @summerdirx

En tolkning inspirerad av 2000-talet

Summer Dirx tillvägagångssätt är tydligt inspirerat av stilen hos ikoniska modeller från 2000-talet, en era då attityd på catwalken var en integrerad del av visningen. Under denna visning visade hon upp en mer teatralisk gång, ibland beskriven som en "rörig 2000-talsflickgång", som påminde om eran ledande figurer samtidigt som hon bidrog med en lekfull och provokativ energi.

I en intervju med Vogue förklarade Summer Dirx att hon inte fick några specifika instruktioner om att gå på detta sätt: hon hämtade inspiration från atmosfären, musiken och programmets 2000-estetik för att skapa ett personligt och uttrycksfullt tillvägagångssätt.

En närvaro som fascinerar internetanvändare

Klipp från hennes framträdande delades flitigt på TikTok, Instagram och andra sociala medieplattformar, vilket fick tusentals reaktioner. Vissa berömde "hennes självförtroende och kreativitet" och noterade att "den här typen av personlighet ibland saknas i modellvärlden". Andra nämnde "en touch av nostalgi" för en mer flamboyant era av catwalken.

Denna viralitet visar den växande betydelsen av sociala medier för hur modeögonblick uppfattas idag: ett unikt tillvägagångssätt kan snabbt bli ett samtalsämne långt bortom den professionella världen.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av @summerdirx

Vad modebranschen säger

Uppståndelsen kring Summer Dirx är en del av en bredare trend där modeller inte längre bara är "anonyma klädgalgar". Deras personlighet, deras närvaro och till och med deras unika egenskaper värderas nu som viktiga element i kollektionernas berättelser.

I dagens läge, där modet strävar efter att återknyta kontakten med olika estetikstilar och förnya sina koder, avslöjar en stark attityd på catwalken en utveckling av förväntningarna: publiken vill se framväxten av distinkta personligheter, kapabla att tillföra en narrativ dimension till visningarna.

I slutändan gick Summer Dirx inte bara på catwalken; hon återintroducerade en form av uttryck och karaktär som många trodde var förpassad till det förflutna. Hennes promenad, som blev viral, understryker den växande betydelsen av personlighet inom modellbranschen. Oavsett om det är en återgång till 2000-influenser eller ett tecken på ett mer mänskligt mode, kommer hennes utseende att förbli en av höjdpunkterna under denna modevecka.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Efter sitt framträdande utsätts sångerskan för "fat-shaming"-attacker online

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Efter sitt framträdande utsätts sångerskan för "fat-shaming"-attacker online

Lauren Jauregui, tidigare ikonisk medlem i den amerikanska tjejgruppen Fifth Harmony, möter en våg av hat online efter...

På sin födelsedag antar Paris Hilton en "strandbarbie"-look

Den amerikanska affärskvinnan och mediepersonligheten Paris Hilton firade sin 45-årsdag den 17 februari 2026 på en drömstrand i...

"Det är för konstigt": Den här fotograferingen med Zendaya och Robert Pattinson är överraskande

Zendaya och Robert Pattinson, stjärnduon i filmen "The Drama", skapade kontrovers med en ultrakonceptuell fotografering för Interview Magazine...

Vid 67 års ålder syns Madonna med sin partner på bilder som väcker uppståndelse.

Madonna fortsätter att trotsa konventioner genom att dela en serie alla hjärtans dag-bilder tillsammans med sin 29-årige partner,...

Skådespelerskan från "Money Heist" tillkännager födelsen av sitt första barn

Efter att ha blivit internationellt känd för sin roll som Tokyo i "Money Heist" (La Casa de Papel)...

Den här skådespelaren använder sina pengar för att i hemlighet betala främlingars medicinska räkningar.

Kunal Nayyar, ett välbekant ansikte för sitcom-fans, känd för att ha spelat Rajesh Koothrappali i "The Big Bang...

© 2025 The Body Optimist