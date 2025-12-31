Search here...

Beyoncé blir miljardär och slår nytt musikrekord

Naila T.
@beyonce/Instagram

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Beyoncé har blivit den femte miljardärsmusikern, efter Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen och Rihanna. Denna prestation bygger på extraordinära scenframträdanden och en verkligt exceptionell musikalisk katalog.

Rekordbrytande turer

Hennes "Cowboy Carter Tour" 2025 har överstigit 400 miljoner dollar i intäkter, vilket är årets mest intäktsrika turné för en soloartist. Året innan hade "Renaissance" redan genererat 600 miljoner dollar, vilket cementerade Beyoncé som den obestridda drottningen på den globala scenen.

En musikkatalog i hjärtat av hans förmögenhet

Merparten av hennes förmögenhet kommer från hennes fullständiga kontroll över sina masterinspelningar och från musikroyalties. Denna solida grund stärks av hennes andra satsningar, såsom hennes varumärke Ivy Park och hennes parfymlinje. Forbes rankar henne bland de tre högst betalda kvinnliga musikerna i världen.

En Grammy-drottning, hyllad och inflytelserik

Med 35 Grammy Awards, inklusive Årets Album 2025, kan Beyoncé ståta med den mest imponerande listan över utmärkelser från sin generation. Hon förväntas vara medordförande för Met Gala i maj och förkroppsligar en ledande figur inom musik och kultur.

En pionjär för kvinnlig och svart musik

Beyoncé, den första svarta kvinnan som uppnådde denna nivå av rikedom inom musikbranschen, förkroppsligar en exemplarisk framgångssaga: absolut konstnärlig kontroll, en skarp strategisk vision och globalt kulturellt inflytande. Hennes resa bevisar att kombinationen av talang, självständighet och ambition gör det möjligt att bygga ett bestående imperium.

Utöver den finansiella symboliken etablerar Beyoncés inträde i den exklusiva kretsen av miljardärmusiker en ny modell inom musikbranschen: en artist som kontrollerar sitt arbete, sin image och sitt öde. Genom att omdefiniera reglerna för global framgång banar hon en varaktig väg för kommande generationer.

Naila T.
Naila T.
Jag analyserar de samhällstrender som formar våra kroppar, våra identiteter och våra relationer med världen. Det som driver mig är att förstå hur normer utvecklas och förändras i våra liv, och hur diskurser om genus, psykisk hälsa och självbild genomsyrar vardagen.
Article précédent
"Vilken kropp!": Jennifer Lopez gör sensation i en skulptural röd klänning
Article suivant
Paris Hilton oigenkännlig: hennes nya hårfärg förändrar allt

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Åldrande kropp: vad Andie MacDowell accepterar vid 67

Andie MacDowell har valt att hylla sin kropp och sin ålder fullt ut. Långt ifrån att kämpa mot...

Paris Hilton oigenkännlig: hennes nya hårfärg förändrar allt

Den amerikanska affärskvinnan och mediepersonligheten Paris Hilton återuppfann sin image under en familjeutflykt till Disneyland och bytte ut...

"Vilken kropp!": Jennifer Lopez gör sensation i en skulptural röd klänning

Jennifer Lopez lyste upp julen i en figurnära röd klänning som skulpterade hennes kropp. Till jul blandade den...

Vanessa Hudgens avslöjar den oväntade baksidan av sitt nya liv som mamma

Från partyskådespelerskan förevigad på badrumsbord till hemmamamman med en nyfödd, har Vanessa Hudgens precis delat med sig av...

"Alla har magmuskler": dessa idrottare skapar sensation i festliga kläder

Ett inlägg som nyligen delades av Kylie Dickson (@kylie_dickson) på Instagram går just nu viralt: idrottare, medlemmar i...

"Jag har redan kysst tjejer": Kate Winslets avslöjande som skapar uppståndelse

Den brittiska skådespelerskan och producenten Kate Winslet har nyligen skapat rubriker med en avslöjande om sina tidiga romantiska...

© 2025 The Body Optimist