Beyoncé blir miljardär och slår nytt musikrekord

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Beyoncé har blivit den femte miljardärsmusikern, efter Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen och Rihanna. Denna prestation bygger på extraordinära scenframträdanden och en verkligt exceptionell musikalisk katalog.

Rekordbrytande turer

Hennes "Cowboy Carter Tour" 2025 har överstigit 400 miljoner dollar i intäkter, vilket är årets mest intäktsrika turné för en soloartist. Året innan hade "Renaissance" redan genererat 600 miljoner dollar, vilket cementerade Beyoncé som den obestridda drottningen på den globala scenen.

En musikkatalog i hjärtat av hans förmögenhet

Merparten av hennes förmögenhet kommer från hennes fullständiga kontroll över sina masterinspelningar och från musikroyalties. Denna solida grund stärks av hennes andra satsningar, såsom hennes varumärke Ivy Park och hennes parfymlinje. Forbes rankar henne bland de tre högst betalda kvinnliga musikerna i världen.

En Grammy-drottning, hyllad och inflytelserik

Med 35 Grammy Awards, inklusive Årets Album 2025, kan Beyoncé ståta med den mest imponerande listan över utmärkelser från sin generation. Hon förväntas vara medordförande för Met Gala i maj och förkroppsligar en ledande figur inom musik och kultur.

En pionjär för kvinnlig och svart musik

Beyoncé, den första svarta kvinnan som uppnådde denna nivå av rikedom inom musikbranschen, förkroppsligar en exemplarisk framgångssaga: absolut konstnärlig kontroll, en skarp strategisk vision och globalt kulturellt inflytande. Hennes resa bevisar att kombinationen av talang, självständighet och ambition gör det möjligt att bygga ett bestående imperium.

Utöver den finansiella symboliken etablerar Beyoncés inträde i den exklusiva kretsen av miljardärmusiker en ny modell inom musikbranschen: en artist som kontrollerar sitt arbete, sin image och sitt öde. Genom att omdefiniera reglerna för global framgång banar hon en varaktig väg för kommande generationer.