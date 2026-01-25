"Det är utom kontroll": Den här streamaren överväldigad av en våg av nätmobbning

Pokimane – vars riktiga namn är Imane Anys – är en nyckelfigur inom global streaming och har etablerat sig som en av de mest följade innehållsskaparna i sin generation. Vid bara 27 års ålder har den marockansk-kanadensiska streamaren samlat miljontals följare på Twitch, YouTube, Instagram och TikTok.

Pokimane, ett ständigt mål för kritik

Bakom hennes meteorartade väg till berömmelse möter den marockansk-kanadensiska kreatören ständiga trakasserier, särskilt häftiga på sociala medier där varje foto eller video hon publicerar utlöser en ström av negativa kommentarer. Kritiken överstiger vida den från den genomsnittliga kvinnliga streamaren och är ofta färgad av misogyni, vilket många internetanvändare har noterat på Twitter och Reddit.

Uttryck som "simp" för hennes manliga fans (en person som visar överdriven uppmärksamhet eller hängivenhet till någon, ofta en man till en kvinna, i hopp om att få något intimt) eller anklagelser om "falsk positivism" återkommer ständigt och förstärker ett giftigt klimat.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg som delas av pokimane (@pokimanelol)

Ett enkelt mål för kvinnohat på nätet

Pokimane har ofta offentligt fördömt dessa attacker. Under livestreams förklarade hon hur kvinnliga streamers utsätts för oproportionerlig behandling så fort de uttrycker en åsikt, med reaktioner som beskrivs som misogyna: "Sättet som folk behandlar mig på avskräcker alla andra kvinnor i rummet från att tala ärligt." Hon citerade till och med en nybörjare som anförtrodde sig till henne om sin rädsla för att streama utan smink, efter att ha sett vad hon hade utstått.

På Twitter pratar användare nyligen om trakasserier som "håller på att gå överstyr", med "brigader" organiserade som svar på tidigare kontroverser, som den med den amerikanska YouTubern och streamaren JiDion 2022, där hans följare bombarderade honom med hotfulla meddelanden. Även kvinnor på Twitch attackerar honom för att få synlighet, vilket skapar en ond cirkel av internaliserad misogyni.

Återkommande incidenter och en djupgående inverkan

Tyvärr är sådana fall alltför vanliga: år 2020 avslöjade Pokimane motbjudande meddelanden om sitt utseende, vilket fick Twitch att skärpa sina regler mot trakasserier. På senare tid har besatta fans spårat hennes adress, vilket tvingat henne till ständig vaksamhet. Reddit-inlägg från 2025 belyser hur hon har blivit en "symbol för misogyni" för vissa, med hatkampanjer som förstärks av algoritmer.

Trots detta vägrar Pokimane att tystas, och vägrar till och med att sluta streama av ekonomiska och personliga skäl, vilket hon förklarade: hon ville säkra sina föräldrars framtid. Hennes innehåll – reaktioner, mysiga vloggar och dramaanalyser – fortsätter att dominera flödena, vilket bevisar hennes motståndskraft inför denna "okontrollerbara våg".

En uppmaning till samhället och plattformen

Denna trakasserier är tyvärr inte en isolerad händelse: den återspeglar ett strukturellt problem på plattformar som Twitch, där kvinnliga streamers är överrepresenterade bland offren för trakasserier online, ofta avfärdade som bara "drama". Pokimane förkroppsligar denna kamp och förvandlar sin kanal till ett innehållskraftverk trots trollen, men till vilket pris? Lojala fans och observatörer efterlyser mer måttfullhet och påpekar att bakom ikonen finns en kvinna utmattad av en daglig spärr av obeveklig kritik.

Sammanfattningsvis illustrerar Pokimanes berättelse de ihållande problemen inom online-communities, där kvinnlig framgång alltför ofta blir en förevändning för hat. Hennes fall är inte ett undantag, utan snarare ett symptom på ett bredare problem som drabbar många kvinnliga innehållsskapare. Även om hennes motståndskraft är beundransvärd, bör den inte vara en förutsättning för framgång på dessa plattformar. Ansvaret ligger lika mycket hos sociala medier som hos användarna: utan kollektiv medvetenhet och konkreta åtgärder mot nätmobbning kommer dessa "okontrollerbara vågor" att fortsätta att tysta röster – och ambitioner – innan de har en chans att uttrycka sig fullt ut.