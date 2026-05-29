På röda mattan strålar Camila Mendes i en böljande klänning

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Camila Mendes gjorde ett slående intryck vid Londonpremiären av filmen "Masters of the Universe". Känd för sin roll i den amerikanska tv-serien "Riverdale" valde hon en minimalistisk och diskret look. Hennes utseende hyllades online för sin "förfining och enkelhet".

En ljus, vit klänning

Mittpunkten i Camila Mendes look är en eterisk vit sidenklänning. Designen har en djup halsringning och öppen rygg, en knytdetalj i midjan och halsringningen, och en böljande kjol med en slits fram. Den övergripande effekten är en av flyt och enkelhet.

Eleganta accessoarer och skönhetsbehandlingar

För att komplettera outfiten valde Camila Mendes klackade sandaler från märket Femme LA och ett "solnedgångspärlhalsband" från Retrofête. För sin makeup fokuserade artisten Alex Babsky på definierade ögonbryn, framhävda ögon och subtila rosa läppar. En anmärkningsvärd detalj: blå kontaktlinser, en blinkning till Teela, karaktären hon spelar i filmen "Masters of the Universe". Hennes frisyr, en vågig bob med en sidoskil, stylades av hårstylisten Christian Wood, med hela looken övervakad av stylisten Molly Dickson.

Detta framträdande är en del av reklamfilmen för "Masters of the Universe", filmatiseringen av den animerade serien med samma namn, som har biopremiär den 5 juni. Med detta klädval bekräftar Camila Mendes sin smak för diskret elegans, där tygernas lätthet och de perfekta accessoarerna går före en "prålig" effekt.