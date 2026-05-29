"Min kropp tillhör mig": Den här modellen reflekterar över sin relation till kosmetisk kirurgi

Genom att genomgå en operation för att "förminska en del av sin figur" säger den amerikanska kändisen Courtney Stodden att hon "tar tillbaka kontrollen över sin kropp". Det är ett personligt beslut, ett som hon kopplar till ett förflutet som tyvärr präglats av ett äktenskap när hon bara var 16 år.

"Min kropp tillhör mig"

Enligt TMZ genomgick Courtney Stodden en bröstförminskning på kirurgen Stuart Linders mottagning i Beverly Hills. Istället för att helt avlägsna hennes implantat ersattes med mindre. Avgörande är att tillkännagivandet av ingreppet sammanföll med hennes 15-åriga bröllopsdag, vilket ger det ett betydande symboliskt värde.

För bortom estetiken är det verkligen ett återtagande av sin kropp som Courtney Stodden gör anspråk på . "För första gången i mitt liv känns det som att min kropp tillhör mig, istället för att tillhöra allmänheten som konsumerade den innan jag ens blev kvinna", förklarade hon på Instagram . Hon säger att hon fick sina första implantat vid 18 års ålder, som för att bevisa för sig själv att hon var en kvinna – ett val som vid den tiden egentligen inte var hennes att göra.

Äktenskapets börda vid 16 års ålder

Detta offentliga uttalande är oupplösligt kopplat till hennes livshistoria. År 2011, vid bara 16 års ålder, gifte sig Courtney Stodden med den amerikanske skådespelaren Doug Hutchison, 35 år äldre än henne, en förening som med rätta väckte upprördhet. Paret separerade 2018 innan de skilde sig 2020. Efter att ha blivit en högljudd förespråkare mot barnäktenskap avvisar Courtney Stodden nu alla romantiserade synpunkter på frågan . "Ett barnäktenskap är inte en kärlekshistoria. Det är ett barn som överlever, inför alla, ett vuxentrauma", sa hon på Instagram .

Operationen har också praktiska skäl: mindre implantat kommer, enligt henne, att vara "hälsosammare för hennes kropp", särskilt för hennes rygg. Med sin karakteristiska humor sammanfattade Courtney Stodden sitt sinnestillstånd: "en mindre överkropp, mer lugn." Inför de få internetanvändare som ogillade hennes val upprepade hon det uppenbara: det är hennes kropp, och hennes beslut enbart.