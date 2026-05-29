"Att vara för smal är inte hälsosamt": Sharon Stone levererar ett tankeväckande budskap

Den amerikanska skådespelerskan och filmproducenten Sharon Stone avvisar kraven på smalhet och "evig ungdom". I en uppriktig intervju delar hon med sig av sina åsikter om kropp och ålder – med en öppenhet som har väckt debatt på sociala medier.

Sharon Stone avvisar pressen att vara smal

Efter ett slående framträdande på filmfestivalen i Cannes öppnade Sharon Stone upp på sidorna av Vogue magazine med sällsynt uppriktighet. Från sitt hem i Beverly Hills reflekterar den oförglömliga Catherine Tramell från "Basic Instinct" över hur hon tar hand om sin kropp och sitt sinne. Långt ifrån att erbjuda "mirakellösningar för viktminskning" delar hon med sig av en livsfilosofi som byggts upp under åren. Och det är särskilt i att hantera pressen att vara smal som Sharon Stones budskap resonerar så kraftfullt.

Medan viktminskningsbehandlingar blir alltmer populära i Hollywood skräder hon inte orden. "Förlåt, men att vara underviktig är inte bra, det är inte hälsosamt", konstaterar hon rakt ut. Hon, som säger att hon växte upp i en bransch där hon aldrig fick höra att hon var "bra som hon var", förespråkar nu glada, livfulla figurer: de hos en tillfredsställd kvinna som njuter av livet och gärna delar med sig av en god måltid. Ett budskap som strider mot den rådande pressen.

Ett tillvägagångssätt som förenar kropp och själ

Att reducera sin livsstil till enbart fysiskt välbefinnande vore att helt missa poängen. För Sharon Stone är kropp och själ oskiljaktiga. Skådespelerskan läser buddhistiska texter, mediterar i rörelse och kombinerar yoga, andningsövningar och koreografi efter sitt humör. Denna holistiska syn, där mentalt välbefinnande är lika viktigt som fysisk kondition, illustrerar ett koncept av egenvård som går långt bortom bara utseende. Det är en vision som prioriterar inre balans framför estetisk prestation.

Hans perspektiv på rynkor och kirurgi

Sökandet efter "evig ungdom" lockar henne inte heller. Snarare än oändliga kosmetiska ingrepp uppmuntrar Sharon Stone varje kvinna att ägna sig åt genuin självreflektion. "Varför är jag i krig med mig själv? Är det något jag kan åtgärda kirurgiskt, eller något jag behöver undersöka noggrant?" sammanfattar hon. Detta tillvägagångssätt omformulerar förhållandet till åldern till en fråga om självacceptans, långt ifrån den press på perfektion som är så utbredd i filmindustrin.

En överlevare som aldrig slutade skapa

År 2001, vid 43 års ålder, höll en svår stroke henne borta från filminspelningar i åratal – i en bransch som sällan förlåter frånvaro, särskilt inte för kvinnor. Sharon Stone slutade dock aldrig att skapa och delar nu sin tid mellan film, skrivande och måleri, en disciplin som hon nu får kritikerros för. Hennes drivkraft förblir oförminskad: att arbeta, oavsett vad. Och när hon minns det numera ikoniska fotografiet, med armen uppe på Cannes röda matta några månader efter sin stroke, är det bara ett ord som dyker upp i tankarna: överlevare.

Sharon Stone erbjuder således en sann filosofi om självacceptans, en motvikt till kraven om smalhet och "evig ungdom". Genom att förespråka "fulla, livfulla kroppar", genom att förena det fysiska och det mentala, påminner hon oss om att att ta hand om oss själva inte betyder att vi ska föra krig mot oss själva. Ett värdefullt budskap, framfört av en kvinna som först och främst definierar sig själv som en överlevare.