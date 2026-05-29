Hailey Bieber väljer en snygg och bekväm klackhöjd för sommaren

Den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber satsar sannolikt på en minimal klackhöjd, vilket håller på att bli trenden för sommaren 2026.

Hailey Bieber, ett fan av flip-flops med klack

I Hailey Biebers garderob har klackade flip-flops helt klart en speciell plats. Grundaren av märket Rhode verkar vara ett fan av denna hybridsko, som hon bär under alla årstider – både vinter och sommar – och som enkelt passar till både vardagliga kläder och kvällslooker. Hennes favoritpar, som finns i olika färger och klackhöjder, verkar ha en allt vanligare egenskap gemensamt: allt lägre klackar. Denna preferens säger mycket om utvecklingen av hennes skosmak.

En minimalistisk look upptäckt i Seoul

Det var under en nylig resa till Seoul som Hailey Bieber bekräftade denna trend. I en karusell som publicerats på hennes Instagram-konto syns hon i en outfit bestående av en spetstopp i mesh, beskurna kostymbyxor och, framför allt, ett par flip-flops med mikroklack. Höjden på dessa flip-flops är så minimal att de nästan ger en illusion av platta sandaler. Detta val illustrerar perfekt hennes sätt att kombinera elegans och komfort, utan begränsningarna av svindlande klackar.

Efter kitten heels, en ännu miniversion

Höga klackar kan snabbt bli obekväma att bära vardags, särskilt med ankomsten av varmare väder efter flera timmars promenader. För att möta detta behov av komfort har modet gradvis minskat klackhöjden. Och det är i detta sammanhang som en ny trend har uppstått: mikroklacken.

Denna trend följer på en annan, redan väletablerad trend: kitten heels. Dessa små klackar på under sex centimeter har blivit oumbärliga de senaste säsongerna. Mikroklacken erbjuder en ännu mer "diskret" version: med en höjd på bara några centimeter – högst tre – ger den precis rätt mängd höjd, samtidigt som den är lika bekväm som en platt sko.

Mikroklackar: att anamma dem… eller inte, beroende på dina önskemål i sommar

Om du älskar att gå i klackar och känner dig bekväm i dem, kan en mikroklack vara ett snyggt och enkelt alternativ att integrera i din sommaroutfit. Precis som Hailey Bieber kan du bära den med beskurna kostymbyxor för att ge en sofistikerad touch till en strukturerad silhuett. Den fungerar också vackert med en böljande klänning eller en lång kjol, som den kompletterar med lätthet utan att tynga ner looken. För vardagsbruk glider den lätt under jeans eller en somrig skräddarsydd kostym.

Det finns dock ingen skyldighet att bära klackar – inte ens låga – för att "vara snygg i sommar". Om du föredrar platta sandaler, ballerinaskor eller helt enkelt skor som får dig att må riktigt bra, är det också helt okej. Huvudtanken är att välja det som får dig att känna dig bekväm och som dig själv.

Hailey Bieber bekräftar en trend som mycket väl kan definiera sommaren: adjö till skyhöga klackar och ömma fötter, hej till minimal längd. Ytterligare ett bevis på att elegant inte behöver betyda restriktivt – och att grundaren av Rhode återigen ligger steget före.