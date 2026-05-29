Den här outfiten som skådespelerskan Megan Stalter bar splittrar internetanvändare

Vid American Music Awards (AMAs 2026) bröt den amerikanska komikern, skådespelerskan och sångerskan Megan Stalter återigen mot röda mattan-traditionen med sin outfit. Hennes look har sedan dess genererat mycket uppmärksamhet på sociala medier.

En "topp" gjord av hår

Vid den 52:a American Music Awards-galan i Las Vegas valde Megan Stalter en "radikal" look. Istället för en aftonklänning verkade hon topplös, med sitt mycket långa svarta hår framåtsvept för att täcka bröstet och lämna ryggen bar. Illusionen var skickligt orkestrerad: på närbilder, när hennes hår rörde sig, var det tydligt att hon bar täcke, vilket skingrade idén om fullständig nakenhet.

För resten av sin look valde Megan Stalter jeans och svarta stövlar med fyrkantig tå, mycket tunna, omformade ögonbryn och dramatisk ögonmakeup. Hennes frisyr, designad av Clayton Hawkins, blev mittpunkten i outfiten.

En komedisketch med Paul W. Downs

Den här looken var främst ett skämt, tänkt ut av de två. Megan Stalter hade sällskap av sin vän och motspelare från den amerikanska komedidramaserien "Hacks", Paul W. Downs, som lade sista handen genom att borsta håret på mattan med en glittrig borste. Duon, som hade i uppdrag att dela ut priset för bästa alternativa rockalbum, framträdde som ett låtsaspunkband och skämtade längs vägen.

Båda bar peruker, matchande jeans och, som en sista touch, bältesspännen prydda med varandras ansikten. När de frågades om de "cosplayade" svor de att det var deras "vardagsoutfit", och Megan Stalter sa skämtsamt: "Vem imiterar vi? Två vackra modeller som gör musik?"

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av MTV (@mtv)

En stamgäst på den "okonventionella" röda mattan

Det här är inte första gången Megan Stalter har lekt med modets regler. I januari, på Critics' Choice Awards, samarbetade hon med Paul W. Downs för att återskapa Kylie Jenners och Timothée Chalamets virala orangea look från premiären av Marty Supreme. Några månader tidigare, på Emmygalan 2025, orsakade hon också uppståndelse genom att trotsa klädkoden i jeans och t-shirt. Det här är alla trotsiga gester mot modebranschen, vilket har gjort Megan Stalter till en stamgäst på de mest omtalade ceremonierna.

En organisation som delar åsikter

På sociala medier hyllade många fans duons djärvhet och humor, överöste dem med beundrande kommentarer om hennes frisyr och uppmanade till en gemensam turné. Men medan vissa såg det som "en frisk fläkt" och "en uppfriskande dos humor" mitt i allvaret på röda mattan, fördömde andra det som ett medvetet försök att "skapa uppståndelse". Megan Stalter, trogen sin persona, verkar omfamna denna polarisering fullt ut.

Faktum kvarstår att, bortsett från reaktionerna och debatterna, bör en kvinnas kropp eller utseende – liksom alla andras – inte dömas. Alla klär sig som de vill, uttrycker sig som de tycker passar och visar upp sig på sitt eget sätt.

Med sin karaktäristiska frisyr och lekfulla skämt med Paul W. Downs har Megan Stalter uppnått sitt mål: att dominera samtal och fortsätta sudda ut gränserna mellan mode och komedi. En sak är säker: på varje röd matta har hon sin egen sorts excentricitet – och vägrar kategoriskt att smälta in i bakgrunden.