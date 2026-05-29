I en svart "gotisk" look skapade Karol G furore på röda mattan

Vid American Music Awards (AMAs) 2026 valde den colombianska latinamerikanska trap- och reggaeton-sångerskan Karol G en mörk estetik. Hon satte eld på röda mattan i en topp som inkluderade en svart tvådelad outfit.

En mörk silhuett för American Music Awards

I Las Vegas anlände Karol G till den 52:a American Music Awards i en avgjort mörk outfit. Hennes ensemble bestod av en topp och en matchande svart bubbelkjol. Toppen, med sina trasiga ärmar, bars över en triangel-bralette, vilket lämnade hennes mage synlig. Som accessoar valde Karol G långa turkosa örhängen.

På skönhetsfronten skapade hårstylisten Cesar Deleon Ramirez saltvattensliknande lockar som föll fritt över hennes axlar. Hennes makeup balanserade mjukhet och intensitet: en godisrosa rouge applicerad på kindbenen och mitten av läpparna, i kontrast till en rökig ögonskugga. Ett skickligt samspel av kontraster som perfekt kompletterade resten av hennes outfit.

Ett prestigefyllt pris och en anmärkningsvärd prestation

Karol Gs kväll slutade inte på röda mattan. Senare samma kväll hedrades hon med International Artist Award of Excellence, utdelat av John Legend – en karriärhöjdpunkt. För tillfället bytte hon om till en pärlprydd, enaxlad bandeau-topp och en asymmetrisk mesh-minikjol, kompletterad med transparenta pumps med öppen tå.

Det var i den här outfiten som hon också framförde sin hit "Ivonny Bonita" från 2025 på scenen. Ceremonin på MGM Grand Garden Arena, som leddes av den amerikanska rapparen Queen Latifah, förde samman andra artister som det amerikanska tjejbandet Katseye, den brittiska rocksångaren och musikern Billy Idol och den australiska countrysångaren och gitarristen Keith Urban.

Med transparens, dekonstruktion och gotiska accenter visade Karol G återigen upp sin stilistiska djärvhet. Prisbelönt och hyllad förvandlade hon AMA-kvällen till en sann festlighet, både på röda mattan och på scenen.