Efter sitt framträdande utsätts sångerskan för "fat-shaming"-attacker online

Lauren Jauregui, tidigare ikonisk medlem i den amerikanska tjejgruppen Fifth Harmony, möter en våg av hat online efter sitt framträdande på Rio Carnival. Sångerskan, känd för sin energiska scennärvaro och aktivism för kroppspositivitet, möter giftig misogyni blandad med kritik av sin fysik, vilket förvandlar ett ögonblick av firande till en diskriminerande kontrovers.

En kraftfull och oroande föreställning

Under karnevalen i Rio satte Lauren Jauregui scenen i fyr och ljus med en figurnära outfit och djärv koreografi, vilket gjorde hennes kropp till ett verktyg för totalt självuttryck. Denna konstnärliga frihet förvandlades tyvärr snabbt till en mardröm på sociala medier: "Man kan inte känna igen henne", "Hon är enorm!" Dessa attacker påminner om den kroppsskamning som artister som den kanadensisk-portugisiska sångerskan och låtskrivaren Nelly Furtado utsattes för.

Dessa kommentarer handlar inte bara om hennes vikt eller figur: de attackerar henne som person, hennes talang, hennes rätt att uppta plats. Det är en cocktail av fetfobi och sexism som normaliserar verbala påhopp mot kvinnor som inte följer de ultratunna standarder som Ozempic förespråkar eller aktuella modetrender.

Förnekelsen av ett fortfarande intolerant samhälle

I ett sammanhang där kroppspositivitet verkade vinna mark, belyser dessa reaktioner framstegens bräcklighet. Gabrielle Deydier, författare till boken "On achève bien les grosses" (Vi gör slut på feta kvinnor väl), förklarar: synligheten av icke-normativa kroppar ökar, men hatet kvarstår, särskilt när en kvinna i plusstorlek vågar uppträda med självförtroende. Lauren, en bisexuell aktivist, har blivit fokus för dessa intersektionella attacker. Lyckligtvis tar en motoffensiv form: fans och internetanvändare försvarar henne ivrigt, kallar henne en "drottning" och fördömer dessa "misogyna absurditeter".

En konstnär som vägrar att tystas

Lauren Jauregui, med sin hesa, mogna röst som upptäcktes på The X Factor, har alltid vänt motgångar till styrka – från Fifth Harmony till sin socialt medvetna solokarriär. Inför denna storm förkroppsligar hon motstånd: hennes kropp är inte en brist, utan ett statement. Denna kritik, långt ifrån att knäcka henne, understryker det akuta behovet av en debatt om fetfobi, som fortfarande är långt ifrån utrotad i musikbranschen och bortom.

I slutändan blottlägger Lauren Jauregui-fallet klyftan mellan inkluderande retorik och den hårda verkligheten i sociala medier. När kommer vi att få se en scen där konstnärer bedöms utifrån sin konst, inte utifrån sin vikt? Hennes mod inför intersektionell fetfobi är inspirerande: det är genom att ockupera utrymmet, utan kompromisser, som förändring uppnås.