"Ännu vackrare med åldern": Cindy Crawford återuppfinner strandkläder med elegans

Den amerikanska supermodellen Cindy Crawford är en av de mest beundrade gestalterna i modevärlden. På ett nytt foto som släppts av hennes eget kosmetikamärke poserar hon lojt i solen, i en scen någonstans mellan uppriktig och röda mattan. Och resultatet är, föga förvånande, universellt hyllat.

En blinkning till 90-talet

På fotografiet poserar Cindy Crawford nonchalant, sittande i en träfåtölj med fötterna vilande på ett utomhusbord. Hon bär en svart baddräkt med djup halsringning, toppad med ett glittrande diamanthalsband. På fötterna har hon svarta sandaler med klack. En vit frottémorgonrock faller över hennes axlar med utstuderad nonchalans.

Anspelningen på 1990-talet slutar inte där. Cindy Crawford har en voluminös blowout, ett par svarta cat eye-solglasögon och håller i en bok av Claudia Schiffer tillägnad modefotografi från samma decennium. Allt i hennes styling omfamnar därför helt återgången till dess storhetstid.

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Internetanvändarna är eniga

Kommentarerna under fotot är anmärkningsvärt enhälliga. Internetanvändare berömmer inte bara bildens skönhet, utan också – och särskilt – hur Cindy Crawford åldras med sådan graciöshet. "Ännu vackrare med åldern", skriver en. "Ett bevis på att skönhet inte har någon åldersgräns", tillägger en annan. Denna utbrott av beundran, i en era av hyperkorrigerad estetik, fungerar som en kraftfull plattform för att omfamna tidens gång.

Med det här fotot påminner modellen Cindy Crawford oss om att elegans vid 60 år inte har något utgångsdatum – om någon fortfarande tvivlade på det.