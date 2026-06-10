"Ännu vackrare med åldern": Cindy Crawford återuppfinner strandkläder med elegans

Julia P.
@meaningfulbeauty / Instagram

Den amerikanska supermodellen Cindy Crawford är en av de mest beundrade gestalterna i modevärlden. På ett nytt foto som släppts av hennes eget kosmetikamärke poserar hon lojt i solen, i en scen någonstans mellan uppriktig och röda mattan. Och resultatet är, föga förvånande, universellt hyllat.

En blinkning till 90-talet

På fotografiet poserar Cindy Crawford nonchalant, sittande i en träfåtölj med fötterna vilande på ett utomhusbord. Hon bär en svart baddräkt med djup halsringning, toppad med ett glittrande diamanthalsband. På fötterna har hon svarta sandaler med klack. En vit frottémorgonrock faller över hennes axlar med utstuderad nonchalans.

Anspelningen på 1990-talet slutar inte där. Cindy Crawford har en voluminös blowout, ett par svarta cat eye-solglasögon och håller i en bok av Claudia Schiffer tillägnad modefotografi från samma decennium. Allt i hennes styling omfamnar därför helt återgången till dess storhetstid.

Internetanvändarna är eniga

Kommentarerna under fotot är anmärkningsvärt enhälliga. Internetanvändare berömmer inte bara bildens skönhet, utan också – och särskilt – hur Cindy Crawford åldras med sådan graciöshet. "Ännu vackrare med åldern", skriver en. "Ett bevis på att skönhet inte har någon åldersgräns", tillägger en annan. Denna utbrott av beundran, i en era av hyperkorrigerad estetik, fungerar som en kraftfull plattform för att omfamna tidens gång.

Med det här fotot påminner modellen Cindy Crawford oss om att elegans vid 60 år inte har något utgångsdatum – om någon fortfarande tvivlade på det.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Article précédent
Modellen Emily Ratajkowski firar sin 35-årsdag i en röd klänning med utskurna detaljer.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Modellen Emily Ratajkowski firar sin 35-årsdag i en röd klänning med utskurna detaljer.

Den amerikanska modellen, skådespelerskan och författaren Emily Ratajkowski, som firade sin födelsedag den 7 juni 2026, delade en...

Anne Hathaways knep för ett "lyft ansikte": en teknik att ta med en nypa salt.

Skådespelerskan som spelar Andrea i "The Devil Wears Prada" förnekade nyligen rykten om plastikkirurgi. Ändå, tjugo år efter...

Bella Hadid återupplever slipklänningen med en ny hårfärg

Den amerikanska modellen Bella Hadid fortsätter att omdefiniera underklänningen. Hon publicerade en serie bilder på Instagram i en...

Nicole Kidman överraskar fansen med naturliga lockar

Den australisk-amerikanska skådespelerskan, producenten, sångerskan och regissören Nicole Kidman verkar ha påbörjat, med väl avvägda men beslutsamma steg,...

Kim Kardashian återupplever en Kate Moss-look och skapar sensation

Kim Kardashian fortsätter att vara en stor aktör i modevärlden. Den amerikanska mediepersonligheten och affärskvinnan deltog i Monacos...

Vid 50 väcker skådespelerskan Ali Larter uppmärksamhet i en smaragdgrön klänning

Den amerikanska skådespelerskan, modellen och producenten Ali Larter gjorde ett av sina mest fantastiska framträdanden på röda mattan....