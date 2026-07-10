Klädd i strandkläder visar denna före detta brottare upp sin figur under semestern på Bahamas

Den tidigare kanadensiska brottaren Maryse Mizanin, en ikonisk figur inom WWE, delade bilder från sin familjesemester på Bahamas på Instagram. Med den idylliska naturen och sin somriga look charmade hon sina följare.

En drömsemester på Bahamas

Det var i en idyllisk miljö som Maryse bosatte sig. Hon unnade sig en familjesemester på Bahamas, närmare bestämt på en sandbank i Exuma-arkipelagen. En plats som uppenbarligen fängslade henne. "Vi har besökt många vackra stränder runt om i världen, men den här sandbanken i Exuma var något helt annat. Vattnet var så klart att det verkade overkligt", skrev hon och beskrev det som "en av de vackraste platserna" hon någonsin sett.

En somrig, solig look

Mot denna bildsköna bakgrund valde Maryse Mizanin en strandoutfit som passade perfekt till atmosfären. Avslappnad och strålande utstrålar hon en enkel sommarstil, i harmoni med det turkosa vattnet och den vita sanden som omger henne. Ett soligt mellanspel hon delar med nära och kära, utstrålar lugn.

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Fansen vann över

Inte helt oväntat väckte dessa bilder snabbt en reaktion. I kommentarerna överöste internetanvändare henne med komplimanger. "Bahama mama", "Vår drottning" var bara några av de många beundrande meddelandena som riktades till brottaren. Detta bekräftar Maryse Mizanins bestående popularitet, även utanför brottningsringen.

Mellan en paradisisk miljö och familjelycka njuter Maryse av ett avundsvärt och strålande sommarlov. Ursprungligen från Montreal etablerade hon sig som den första "dubbla Divas Champion" och uppnådde en av de längsta regeringstiderna i divisionens historia. Nu även manager, delar hon sitt liv med sin man, brottaren The Miz. En rik karriär som har satt ett bestående avtryck i brottningsvärlden.