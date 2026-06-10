Modellen Emily Ratajkowski firar sin 35-årsdag i en röd klänning med utskurna detaljer.

Léa Michel
@emrata / Instagram

Den amerikanska modellen, skådespelerskan och författaren Emily Ratajkowski, som firade sin födelsedag den 7 juni 2026, delade en serie bilder tagna under kvällen på Instagram. I centrum för uppmärksamheten stod en röd midiklänning prydd med stegeutskärningar, vilket omedelbart väckte diskussion.

En röd klänning med metalliska stegeutskärningar

På de delade bilderna syns Emily Ratajkowski i en djupröd midiklänning, som är figurnära. Detaljen som gör plagget särskilt slående är ett metalliskt rutmönster placerat mitt på bysten, vilket skapar en serie horisontella, stegliknande utskärningar. Detta utarbetade, nästan skulpturala, plagg förvandlar silhuetten till ett sant couture-uttalande.

Den valda röda färgen är lika elegant. Mättat, djupt, nästan filmiskt, står den i skarp kontrast till Emily Ratajkowskis solbrända hud och fångar ljuset från alla vinklar. En nyans som påminner om klänningarna som bars av italienska stjärnor på 1950-talet – Sophia Loren, Gina Lollobrigida – och passar perfekt till estetiken hos ett födelsedagskalas som är tänkt som en verkligt speciell händelse.

Stilettklackar med djurmönster i kontrast

För att komplettera looken: ett par svartvita stilettklackar med djurtryck. Ett modeval som bryter upp renheten i det röda monokroma och ger outfiten en touch av stilistisk djärvhet. Emily Ratajkowski valde absolut enkelhet i håret. Hennes långa bruna hår är löst, i en avsiktligt rufsig effekt som ger en avsevärt avslappnad känsla till helhetsintrycket. När det gäller hennes makeup gäller samma minimalistiska tillvägagångssätt: en fräsch hy, definierade ögonbryn och läppar som också ser djupt röda ut. Färgschemat är perfekt koordinerat.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Emily Ratajkowski (@emrata)

En trygg och fri atmosfär

Utöver outfiten är det karusellens övergripande atmosfär som verkligen sticker ut. Emily Ratajkowski poserar i olika situationer – med ett glas i handen eller i ett samtal med sina vänner – i en avgjort festlig miljö. Hennes vänner och kändisbekanta missade verkligen inte möjligheten. I kommentarerna under inlägget skrev den ryska modellen Irina Shayk: "Vi älskade att fira dig igår kväll, min drottning." Den mexikanska skådespelerskan, sångerskan och modellen Eiza González tillade helt enkelt : "Grattis på födelsedagen, drömtjej." Det är en påminnelse om hur mycket den amerikanska mode- och filmindustrin fortfarande är en värld av kvinnlig kamratskap.

Med denna röda utskurna klänning levererar Emily Ratajkowski en särskilt mästerlig uppvisning. Och vid bara 35 års ålder bekräftar hon att hon går in i det nya decenniet med samma stilistiska djärvhet som hon har odlat sedan debuten – nu i kombination med en skarp politisk medvetenhet.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Anne Hathaways knep för ett "lyft ansikte": en teknik att ta med en nypa salt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Anne Hathaways knep för ett "lyft ansikte": en teknik att ta med en nypa salt.

Skådespelerskan som spelar Andrea i "The Devil Wears Prada" förnekade nyligen rykten om plastikkirurgi. Ändå, tjugo år efter...

Bella Hadid återupplever slipklänningen med en ny hårfärg

Den amerikanska modellen Bella Hadid fortsätter att omdefiniera underklänningen. Hon publicerade en serie bilder på Instagram i en...

Nicole Kidman överraskar fansen med naturliga lockar

Den australisk-amerikanska skådespelerskan, producenten, sångerskan och regissören Nicole Kidman verkar ha påbörjat, med väl avvägda men beslutsamma steg,...

Kim Kardashian återupplever en Kate Moss-look och skapar sensation

Kim Kardashian fortsätter att vara en stor aktör i modevärlden. Den amerikanska mediepersonligheten och affärskvinnan deltog i Monacos...

Vid 50 väcker skådespelerskan Ali Larter uppmärksamhet i en smaragdgrön klänning

Den amerikanska skådespelerskan, modellen och producenten Ali Larter gjorde ett av sina mest fantastiska framträdanden på röda mattan....

Tennisspelaren Naomi Osakas klädsel, iklädd shorts och klackar, har väckt reaktioner.

Naomi Osaka fortsätter att skaka om tennisens och modereglerna. Nyligen skapade den japanska mästaren rubriker, inte på de...