Modellen Emily Ratajkowski firar sin 35-årsdag i en röd klänning med utskurna detaljer.

Den amerikanska modellen, skådespelerskan och författaren Emily Ratajkowski, som firade sin födelsedag den 7 juni 2026, delade en serie bilder tagna under kvällen på Instagram. I centrum för uppmärksamheten stod en röd midiklänning prydd med stegeutskärningar, vilket omedelbart väckte diskussion.

En röd klänning med metalliska stegeutskärningar

På de delade bilderna syns Emily Ratajkowski i en djupröd midiklänning, som är figurnära. Detaljen som gör plagget särskilt slående är ett metalliskt rutmönster placerat mitt på bysten, vilket skapar en serie horisontella, stegliknande utskärningar. Detta utarbetade, nästan skulpturala, plagg förvandlar silhuetten till ett sant couture-uttalande.

Den valda röda färgen är lika elegant. Mättat, djupt, nästan filmiskt, står den i skarp kontrast till Emily Ratajkowskis solbrända hud och fångar ljuset från alla vinklar. En nyans som påminner om klänningarna som bars av italienska stjärnor på 1950-talet – Sophia Loren, Gina Lollobrigida – och passar perfekt till estetiken hos ett födelsedagskalas som är tänkt som en verkligt speciell händelse.

Stilettklackar med djurmönster i kontrast

För att komplettera looken: ett par svartvita stilettklackar med djurtryck. Ett modeval som bryter upp renheten i det röda monokroma och ger outfiten en touch av stilistisk djärvhet. Emily Ratajkowski valde absolut enkelhet i håret. Hennes långa bruna hår är löst, i en avsiktligt rufsig effekt som ger en avsevärt avslappnad känsla till helhetsintrycket. När det gäller hennes makeup gäller samma minimalistiska tillvägagångssätt: en fräsch hy, definierade ögonbryn och läppar som också ser djupt röda ut. Färgschemat är perfekt koordinerat.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Emily Ratajkowski (@emrata)

En trygg och fri atmosfär

Utöver outfiten är det karusellens övergripande atmosfär som verkligen sticker ut. Emily Ratajkowski poserar i olika situationer – med ett glas i handen eller i ett samtal med sina vänner – i en avgjort festlig miljö. Hennes vänner och kändisbekanta missade verkligen inte möjligheten. I kommentarerna under inlägget skrev den ryska modellen Irina Shayk: "Vi älskade att fira dig igår kväll, min drottning." Den mexikanska skådespelerskan, sångerskan och modellen Eiza González tillade helt enkelt : "Grattis på födelsedagen, drömtjej." Det är en påminnelse om hur mycket den amerikanska mode- och filmindustrin fortfarande är en värld av kvinnlig kamratskap.

Med denna röda utskurna klänning levererar Emily Ratajkowski en särskilt mästerlig uppvisning. Och vid bara 35 års ålder bekräftar hon att hon går in i det nya decenniet med samma stilistiska djärvhet som hon har odlat sedan debuten – nu i kombination med en skarp politisk medvetenhet.