Denna kurviga sångerskan skapar furore med en vintage strandoutfit

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren av albansk-makedonsk härkomst Bebe Rexha delade på Instagram en serie bilder tagna på Mallorca, i en retro leopardfärgad strandoutfit som omedelbart satte sociala medier i brand.

En tvådelad stranddräkt i retrostil med leopardmönster

Det var på den spanska ön Mallorca som Bebe Rexha publicerade en bildkarusell på sitt Instagramkonto, där hon poserar på däcket på en röd båt mitt på ljusa dagen. Det centrala elementet i hennes bilder är utan tvekan hennes strandoutfit. Bebe Rexha bär en leopardmönstrad ensemble i en tydligt vintage-modell.

Toppen, i en klassisk triangelformad silhuett, är kantad i ljusrosa och stöds av tunna, matchande axelband. Nederdelen, med knytband i sidorna, förlänger färgharmonin. Djurtrycket, i kombination med inslag av rosa, frammanar vintage pin-ups och 1950-talets strandkläder. Denna stil återspeglar Bebe Rexhas förkärlek för ikoniska modereferenser.

En signaturkeps med texten "Dirty Blonde"

Detaljen som särskilt drar blickarna till sig är kepsen som sångerskan bär. Bebe Rexha bär en svart truckerkeps med logotypen från hennes nya album, Dirty Blonde, i rosa bokstäver och en särskilt bländande strassfinish. Ett smart integrerat självreklamdrag i en somrig look: kepsen blir både en modeaccessoar och en direkt referens till hennes nuvarande musikaliska utgåva.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Bebe Rexha (@beberexha)

En sångerska som helt accepterar sin figur

Utöver utseendet är det här inlägget en del av ett bredare tillvägagångssätt från Bebe Rexhas sida: att offentligt och glatt visa upp sin figur i en bransch där kurviga och plus size-kroppar länge har marginaliserats. På senare år har sångerskan blivit en av de mest aktiva rösterna som uttalar sig om kroppsuppfattning inom popmusik. Genom att dela bilder av sig själv i strandkläder utan några hinder bidrar Bebe Rexha till en diversifiering av nuvarande mode- och skönhetsstandarder.

En våg av entusiastiska reaktioner

Fotoserien utlöste en flod av beundrande kommentarer på Instagram. ”Den spanska solen klär dig fantastiskt!” utbrast en användare. ”Jag älskar Dirty Blonde-kepsen! Jag längtar efter att få min”, skrev en annan beundrare. En tredje lanserade till och med en sommarslogan: ”DBS = Dirty Blonde Summer activated”, vilket förvandlade Bebe Rexhas album till ett veritabelt lösenord för säsongen. En demonstration av hennes gemenskaps djupa tillgivenhet.

Med sin retroinspirerade leopardmönstrade tröja, sin skivomslagskeps och sin solkyssta skönhetslook levererar Bebe Rexha en perfekt genomförd fotoserie. Hon bekräftar återigen sin stilkänsla och sin förmåga att förvandla ett enkelt semesterögonblick till ett viralt inlägg.