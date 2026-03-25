Med en "cowgirl"-look återupplivar den här sångerskan en trend vi trodde var bortglömd.

Léa Michel
Den amerikanska countrysångerskan Megan Moroney har återigen fängslat sina Instagram-fans med en look som blandar charm och countryinspiration. På bilden som delats på hennes konto syns hon klädd i en rosa outfit prydd med strass, tillsammans med en matchande hatt, ett ikoniskt signaturmärke för västerländsk estetik.

Ett glittrande utseende

Megan Moroneys outfit består av en strukturerad topp med tunna axelband, i kombination med skimrande utsmyckningar som framhäver den övergripande lysande effekten. Hennes vågiga blonda hår och lysande makeup kompletterar denna lantinspirerade look, omgjord i en mer sofistikerad version. Valet av glänsande tyger och glittrande detaljer påminner om en trend som var mycket populär på 2000-talet, nu återupplivad av många kändisar. Genom att blanda modernitet och nostalgi bekräftar denna stil återkomsten av festligt mode där strass står i centrum.

Internetanvändare godkänner återkomsten av strassstenar

I kommentarerna berömde många följare outfiten. Vissa användare kommenterade att strass-stenar gör comeback och framkallar en festlig estetik som återigen är tilltalande. Andra kommentarer lyfte fram balansen mellan traditionell cowgirl-stil och en modern tolkning, vilket illustrerar utvecklingen av västerländska koder inom samtida mode. Megan Moroneys look bekräftar därmed det växande inflytandet av lantlig stil i modevärlden, där stövlar, hattar och skimrande tyger gradvis blir viktiga element.

En trend som återigen tar fäste.

Cowgirl-stilen, som länge förknippats med retromode, upplever nu en återuppgång, driven av konstnärer som omtolkar dess koder. Användningen av strass och skimrande tyger ger en elegant dimension till denna estetik, vilket gör den lämplig för aktuella trender. Silhuetter moderniseras också, med mer åtsittande snitt och djärva kombinationer, där ikoniska plagg som stövlar eller fransiga jackor blandas med mer urbana element. Denna hybridisering av stilar gör att cowgirl-looken kan överskrida sin traditionella image och fullt ut omfamna ett modernt, uttrycksfullt och självsäkert mode.

Sammanfattningsvis illustrerar den amerikanska countrysångerskan Megan Moroney med detta framträdande perfekt hur vissa trender kan utvecklas och återvända till förgrunden, vilket bekräftar att mode förblir en ständigt förnyande cykel.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Vid 43 års ålder skapade Anne Hathaway sensation i en voluminös röd klänning
"Att åldras borde vara något positivt": vid 59 års ålder säger Laura Dern att hon ser "skönhet" på ett annat sätt.

