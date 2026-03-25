"Att åldras borde vara något positivt": vid 59 års ålder säger Laura Dern att hon ser "skönhet" på ett annat sätt.

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Laura Dern delar med sig av en personlig reflektion över hur ens uppfattning om skönhet kan utvecklas med åldern. I en nyligen genomförd intervju förklarar hon att hon under årens lopp har lärt sig att sluta försöka anpassa sig till yttre förväntningar och istället utveckla en mer autentisk bild av sig själv.

En uppfattning om skönhet som utvecklas över tid

Laura Dern avslöjar att hon när hon var yngre tenderade att anpassa sig till en idealiserad bild av kvinnlighet, ofta dikterad av filmindustrins normer. Idag har hennes synsätt förändrats: hon anser att självacceptans spelar en avgörande roll för hur man ser sig själv.

Skådespelerskan säger således att "någon sa till mig att jag var modig som accepterade åldrandet på skärmen, att vara mig själv i alla åldrar och att inte dölja åldrandeprocessen, som borde vara en källa till frigörelse och skönhet, som den alltid har varit i fransk och italiensk film", och betonar vikten av att betrakta detta skede av livet som en naturlig utveckling snarare än en begränsning.

En reflektion över ålderns roll i film

Laura Dern diskuterar också hur åldrande skildras på filmduken, vilket hon fortfarande anser vara för begränsat. Enligt henne är berättelser som lyfter fram äldre karaktärer fortfarande relativt sällsynta, även om denna upplevelse är universell. Hon påpekar att vissa europeiska filmindustrier länge har erbjudit roller som hyllar karaktärer i olika skeden av deras liv, vilket bidrar till en mer nyanserad representation av skönhet och upplevelse.

För skådespelerskan är det viktigt att visa upp olika karriärvägar för att återspegla verkligheten i individuella resor. Hon betonar att varje ålder kan ge en form av emotionell rikedom och självförtroende.

En inbjudan att förändra vårt perspektiv på tidens gång

Genom detta offentliga uttalande uppmuntrar Laura Dern till en mer medkännande syn på åldrande. Hon betonar att uppfattningen om skönhet inte bör vara fast, utan bör utvecklas med erfarenhet och mognad. Hennes vittnesmål är en del av en bredare reflektion över bilden av kvinnor i den offentliga sfären, särskilt inom de kreativa näringarna.

Genom att hävda att åldrande kan upplevas positivt bidrar Laura Dern till att öppna upp diskussionen om mångfalden i kvinnlig representation. Detta budskap resonerar med många kvinnor, som ser denna diskurs som en inbjudan att se tidens gång som ett naturligt skede, ett skede som ger självförtroende och självsäkerhet.