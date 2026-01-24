"Magnifik": vid 61 års ålder är denna berömda brasilianska modell fängslande på stranden

Fotograferad med en gyllene solbränna och ett genuint leende vid poolen bevisar Cristina Cordula att man kan må bra i sin egen hud oavsett ålder – om någon fortfarande tvivlade på det. Den brasilianska tv-presentatören och imagekonsulten, numera fransk medborgare, förkroppsligar en lugn elegans, en genuin livsglädje, långt ifrån de påbud som skulle ge kvinnors kroppar ett utgångsdatum.

Sociala medier erövrade

Cristina Cordula delade nyligen en serie bilder på Instagram med rubriken "Tillbaka till 2016", som visar henne på stranden och i arbete i den då populära M6-serien "Nouveau look pour une nouvelle vie" (Ny look för ett nytt liv). Bilderna har genererat en flod av reaktioner: "Magnifik", "Naturlig skönhet", "Du har inte förändrats!" "Total inspiration". Internetanvändare berömmer denna kvinna som inte ber om ursäkt för sin ålder eller sin offentliga profil, och som fullt ut omfamnar sitt utseende utan att försöka dölja det.

En trotsig gest mot rådande åldersdiskriminering

Genom att välja att framstå på detta sätt utmanar Cristina Cordula idén att man måste vara diskret eller gömma sig efter en viss ålder. Hennes bild blir en kraftfull gest, ett tyst budskap till alla kvinnor: vi kan fortsätta att älska oss själva, uttrycka oss själva och visa oss själva, utan att anpassa oss till den eviga ungdomens krav. För många är det ett bevis på att vi kan återta utrymmen vi trodde inte längre tillhörde oss. Det är inte kroppen som är störande, utan snarare blicken som formas av orealistiska normer.

Det som i slutändan lyser igenom i Cristina Cordulas foton är inte bara utseendet, utan erfarenheten: åren man levt, prövningarna man övervunnit, valen man gjort. Hon påminner oss om att sann modernitet, år 2026, innebär att låta kvinnor leva fritt med sina kroppar – vid 20, 40 eller 61 års ålder.