"Hon har inte förändrats": Jessica Alba delar gamla foton vid 44 års ålder

Anaëlle G.
@jessicaalba/Instagram

Den amerikanska skådespelerskan, modellen och entreprenören Jessica Alba har lagt upp gamla foton på sig själv från 2016, vilket väckt en våg av beundran på sociala medier.

Nostalgi garanterad: Snapchat-eran i bilder

Jessica Alba delade en värdefull tillbakablick på Instagram och avslöjade ikoniska bilder från 2016, året välsignat med Snapchat-filter, bumeranger och sepiatoner. Skådespelerskan syns i en stil som är extremt karakteristisk för eran: skinny jeans med stövlar, blomsterkronor, fredstecken, djärva sidoskärningar och ögonfransförlängningar.

Maskeradfester, bekymmersfria kvällar och en passion för SoulCycle kompletterar denna bild av en lekfull men ändå kalkylerad "guldålder". Dess bildtext, en livfull hyllning till dessa "noggrant planerade men fria" ögonblick, vann omedelbart över miljontals fans: "Hej 2016 - Eran av Snapchat-filter, boomeranger, sepiatoner, 1 foto i rutnätet. Fredstecken och blomsterkronor. Skinny jeans med stövlar, maskeradfester, bekymmersfria kvällar. Enstaka (aggressiva) sidoskil, ögonfransförlängningar. SoulCycle-beroende. En guldålder för att vara lekfull, noggrant planerad och strategiskt tänkande i full effekt, och stunder för att vara fri. Vilken tid!"

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Jessica Alba (@jessicaalba)

Fansen är enhälligt överens: "Hon har inte förändrats."

Reaktionen var omedelbar och enhällig. Kommentarer strömmade in, alla lyfte fram den skenbara tidlösheten hos ikonen från "Sin City" och "Fantastic Four". "Hon har inte förändrats!" var slagordet, upprepat tusentals gånger. "Identiskt med inom 10 år", "Fortfarande lika strålande", "Tiden har inget grepp om henne".

Jessica Alba, trebarnsmamma och framgångsrik entreprenör med sitt varumärke Honest Company, visar återigen sin uthållighet. Dessa bilder, en blandning av 2010-talets lättsamhet och naturlig elegans, påminner oss om varför hon fortfarande är en älskad figur inom underhållningsbranschen.

Det här inlägget är långt ifrån obetydligt: år 2026, medan hon lyser starkt i Hollywood och på sociala medier, väljer Jessica Alba nostalgi för att fira sin egen utveckling. Långt ifrån dagens renodlade standarder fångar dessa bilder från 2016 en autenticitet som resonerar. Fansen ser i dem bevis på en tidlös skönhet, vilket bekräftar hennes status som en evig stjärna.

Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
Vid 44 års ålder visar denna brasilianska modell upp sin figur på stranden

