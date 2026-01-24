"Det är löjligt": Det här tillkännagivandet om en tjejgrupps framträdande väcker kontrovers

Det amerikanska tjejbandet Katseye skapar rubriker efter tillkännagivandet av deras nominering och framträdande vid Grammy Awards 2026. Nyheten utlöser en våg av hård kritik på sociala medier.

Ett omtvistat historiskt ögonblick

Katseye, som blev känd 2024 genom överlevnadsshowen "The Debut: Dream Academy", nominerades nyligen till en Grammy Award, en anmärkningsvärd prestation för en så ung grupp. Och nu har ytterligare en nyhet officiellt tillkännagivits: gruppen kommer att uppträda live den 1 februari 2026 och blir den första tjejgruppen att göra det sedan Destiny's Child för över 20 år sedan.

Ändå, långt ifrån firandet, utlöste tillkännagivandet ett massivt ramaskri. På K-popforum och Twitter fördömde fans och observatörer musikindustrins opportunistiska beslut. Kommentarer som "Grammys släpper nästan vem som helst på scenen" och "Branschen pressar Katseye för hårt, nej tack" spreds, och anklagade det sydkoreanska underhållningsföretaget HYBE för att använda sitt inflytande för att driva igenom detta globala projekt.

KATSEYE ska uppträda på årets #GRAMMYs . Den sista tjejgruppen som prydde #GRAMMYs- scenen var Destiny's Child, för 24 år sedan. pic.twitter.com/vTm1bqXJDR — KATSEYE B✶SE (@KATSEYEBASE) 21 januari 2026

Hetsiga reaktioner på sociala medier

Frustrationen är påtaglig:

"Det är löjligt..." : många pekar på gruppens bristande senioritet, bildad för mindre än två år sedan med titlar som "Debut", "Touch" och EP:n "SIS" (Soft Is Strong).

"Branschen försöker verkligen påtvinga dem", hånar kritiker och ser nomineringen som en aggressiv marknadsföringsstrategi snarare än ett förtjänt erkännande.

Trots deras relativa framgångar – Billboardlistor och en slutsåld turné – kämpar Katseye för att vinna över en del av den västerländska och traditionella K-pop-publiken, som uppfattas som en "HYBE-produkt" som är alltför skräddarsydd för Amerika. Denna motreaktion kommer samtidigt som Hybe accelererar sina globala projekt, med en andra tjejgrupp tillkännagiven för 2026, som återanvänder tidigare "Dream Academy"-deltagare.

Sensmoralen i historien är att Katseyes framträdande vid den 68:e Grammy-galan kan bli en vändpunkt: en triumf eller en bekräftelse på kritikernas öde? Faktum kvarstår att Katseye förkroppsligar HYBEs ambition att erövra de amerikanska listorna, till priset av en kontrovers som ger upphov till debatt.